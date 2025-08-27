Chikungunya : 15 cas recensés en Dordogne

L'ESSENTIEL 15 cas autochtones de chikungunya ont été confirmés à Bergerac en Dordogne.

Les 4 premiers cas du département avaient été repérés à la mi-août.

Les symptômes du chikungunya sont une forte fièvre, des douleurs articulaires ou musculaires, une fatigue, des maux de tête et une éruption cutanée.

Le moustique tigre prolifère en Dordogne. Et il ne cause pas uniquement des démangeaisons désagréables. L’insecte est responsable de plusieurs cas autochtones de chikungunya depuis la mi-août.

Chikungunya à Bergerac : les cas ont triplé depuis mi-août

Les quatre premiers cas autochtones de chikungunya de Dordogne ont été détectés dans le quartier des Costes à Bergerac, entre le stade de Campréal et Leclerc à la mi-août. Il s’agissait des premiers cas du département. Depuis, la liste s’est allongée. Selon la mise à jour du 22 août 2025, elle compte désormais 15 personnes. Selon ICI Périgord (ex-France Bleu), d’autres cas suspects sont à l’étude.

Des opérations de démoustication avaient été effectuées dans les lieux fréquentés par les malades, après la découverte des quatre premiers cas. “Ces traitements, réalisés de manière ciblée et encadrée, visent à réduire la densité du moustique Aedes albopictus (moustique tigre), vecteur des virus responsables de ces maladies”, précise l’ARS sur son site.

La Dordogne n’est pas le seul département à faire face à des habitants contractants des maladies tropicales transmises par des moustiques tigres. Le dernier bilan de Santé Publique France faisait état de 34 épisodes de transmission autochtone vectorielle en France hexagonale au 19 août 2025 (27 épisodes de chikungunya totalisant 154 cas et 7 épisodes de dengue totalisant 13 cas).

Chikungunya : surveiller les symptômes

Les autorités sanitaires appellent à la prudence. Il est ainsi recommandé de consulter un médecin en présence de symptômes évocateurs du chikungunya. C'est-à-dire :

une forte fièvre ;

des douleurs articulaires ou musculaires ;

de la fatigue ;

des maux de tête ;

une éruption cutanée.

"Un malade peut transmettre le virus aux moustiques jusqu’au 7ᵉ jour après le début des symptômes (même en cas de disparition de ceux-ci)", ajoute l’ARS de Nouvelle-Aquitaine.

Pour se protéger des piqûres de moustiques, il est conseillé :

de porter des vêtements couvrants et amples ;

d'appliquer un répulsif cutané, particulièrement le matin et en fin de journée dans les foyers de circulation autochtone ;

d'installer des moustiquaires pour les nouveau-nés ou les personnes alitées ;

d'utiliser un ventilateur pour éloigner les moustiques.

"Les bracelets anti-insectes, huiles essentielles, appareils sonores à ultrasons, rubans, papiers et autocollants gluants dont l’efficacité n’a pas été démontrée ne sont pas recommandés", précise l’organisme.