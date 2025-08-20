Vapoter à l’adolescence augmente les risques de tabagisme et de plusieurs problèmes de santé

L'ESSENTIEL Chez les adolescents, la cigarette électronique peut servir de passerelle vers le tabagisme.

Le vapotage à l'adolescence accroit aussi le risque d'une série de problèmes de santé, notamment l’asthme, les problèmes de santé mentale et la consommation de drogues.

Les chercheurs réclament la tenue d'études longitudinales sur les cigarettes électroniques et des domaines tels que le développement du cerveau, les impacts cardiovasculaires ou encore la santé bucco-dentaire.

La cigarette électronique peut aider les fumeurs à arrêter de fumer. De nombreux médecins et spécialistes le reconnaissent. Mais attention ! Elle est aussi une porte d’entrée vers le tabagisme pour les jeunes ainsi que de plusieurs problèmes de santé, prévient une étude de l’université de New York et de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM)

Les résultats, publiées dans la revue Tobacco Control, montrent un lien entre le vapotage à l’adolescence et le tabagisme ultérieur ainsi qu’un risque accru de plusieurs troubles comme l’asthme, les problèmes de santé mentale et la consommation de drogues.

Vapoter à l’adolescence est une porte d’entrée vers le tabagisme

Pour évaluer les effets du vapotage chez les jeunes, les chercheurs ont repris les données de 56 analyses portant sur 384 études concernant l’utilisation des e-cigarettes chez les adolescents. Ils ont ainsi mis en évidence que les jeunes vapoteurs avaient plus de risque de devenir fumeur par la suite. De plus, ils avaient tendance à fumer plus fréquemment et plus intensément que les autres. Ils étaient aussi plus susceptibles de consommer de l'alcool et de la marijuana.

Le vapotage à l’adolescent est par ailleurs lié à un risque accru d'asthme, de toux et d'irritation des voies respiratoires. Une association a aussi été découverte avec la dépression et les pensées suicidaires. "De nombreux jeunes signalent des signes de dépendance à la nicotine, y compris des fringales et des difficultés à arrêter de fumer, mais malgré les préoccupations concernant les effets de la nicotine sur le cerveau de l'adolescent, très peu d'études ont examiné ce problème", notent les auteurs dans leur communiqué.

E-cigarette et ados : des mesures de santé publique sont nécessaires

Face à l'engouement des jeunes pour la “vap”, les chercheurs appellent à la mise en place de mesures et de nouvelles études notamment sur les effets de l'e-cigarette sur le développement du cerveau, les impacts cardiovasculaires, la santé bucco-dentaire ou encore sur les conséquences de la double utilisation des cigarettes électroniques et du tabac.

"Nos revues précédentes ont montré que les stratégies de marketing couramment utilisées pour les cigarettes électroniques sur les réseaux sociaux ont conduit à vapoter plus de jeunes, et cette nouvelle revue examine ce qui se passe lorsque le vapotage est une pratique régulière, rappelle Su Golder, professeur agrégé en sciences de la santé à l'Université de York. La cohérence des preuves est frappante. Dans plusieurs études, les jeunes qui utilisent des cigarettes électroniques sont plus susceptibles de fumer à l'avenir. Ces résultats soutiennent des mesures de santé publique plus solides pour protéger les adolescents des risques associés au vapotage."

Son collègue Dr Greg Hartwell, professeur adjoint clinique à la London School of Hygiene Tropical Medicine ajoute : "Notre revue fournit l'image la plus complète à ce jour de la gamme de risques liés au vapotage pour les jeunes. En particulier, nous avons trouvé des preuves cohérentes autour des transitions vers le tabagisme qui, bien sûr, à leur tour, ouvrent la porte à la multitude des méfaits que les cigarettes conventionnelles apportent."