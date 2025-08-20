Lumière, sons, humeur… Vous y êtes très sensible ? Cela pourrait affecter votre santé mentale

L'ESSENTIEL La sensibilité environnementale se définit par la capacité d'une personne à percevoir et à traiter des stimuli environnementaux.

Les personnes très sensibles aux lumières vives, aux changements subtils de l'environnement et à l'humeur d'autrui ont plus de risques de souffrir de symptômes dépressifs et anxieux.

La sensibilité environnementale doit donc être prise en compte lors de l'élaboration des stratégies de traitement des troubles de santé mentale.

"La sensibilité est un trait de personnalité qui reflète les différences individuelles dans la réponse aux influences environnementales. Bien que le lien entre les traits de personnalité courants et la psychopathologie soit bien établi, la sensibilité est souvent négligée malgré son association avec la santé mentale." C’est pourquoi dans une récente étude, des scientifiques britanniques se sont penché sur la question.

Plus de risque de dépression et d’anxiété en cas d’hypersensibilité environnementale

Pour examiner le lien entre la sensibilité et la dépression et l'anxiété, ces derniers ont analysé 33 recherches portant sur 12.697 personnes, âgées en moyenne de 25 ans, dont 62 % étaient des femmes. Dans les travaux, publiés dans la revue Clinical Psychological Science, la sensibilité a été définie comme un trait de personnalité reflétant la capacité d'une personne à percevoir et à traiter des stimuli environnementaux, tels que les lumières vives, les changements subtils de l'environnement et l'humeur d'autrui.

Les auteurs ont constaté des associations positives et modérées entre la sensibilité et divers problèmes de santé mentale, tels que la dépression, l'anxiété, les symptômes psychosomatiques, le trouble obsessionnel compulsif, le syndrome de stress post-traumatique, l'agoraphobie et la phobie sociale. "L'effet global était substantiel pour la dépression et l’anxiété."

Adapter les traitements à la sensibilité des patients

Les résultats montrent que la compréhension du niveau de sensibilité d'une personne est importante et peut avoir des implications thérapeutiques. "Par exemple, les personnes présentant des traits de personnalité plus sensibles pourraient être plus susceptibles de bénéficier de plans de traitement impliquant des techniques telles que la relaxation appliquée et la pleine conscience, qui peuvent également prévenir les rechutes." Pour cela, il est crucial de sensibiliser davantage les professionnels de la santé mentale à la sensibilité, afin que les cliniciens et les praticiens puissent identifier ce trait chez leurs patients.