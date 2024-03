Comment faire de son hypersensibilité un atout ?

L'ESSENTIEL Les personnes hypersensibles sont plus réceptives aux choses qu’elles perçoivent via les cinq sens, sont très empathiques et ressentent les émotions plus fort et plus longtemps que la moyenne.

Cet état concernerait une personne sur cinq, même si on manque de données sur le sujet.

La psychologue clinicienne Johanna Rozenblum fait le point sur cette notion qui a pris de l'ampleur ces dernières années.

Pourquoi docteur : Qu’est-ce qu’une personne hypersensible ?



Johanna Rozenblum : Ce premier point est fondamental, car l’hypersensibilité n’est pas un trouble psychologique ni une pathologie psychiatrique. C’est simplement une singularité, une façon différente d’appréhender le monde.



Les personnes hypersensibles sont plus réceptives aux choses qu’elles perçoivent via les cinq sens, sont très empathiques et ressentent les émotions plus fort et plus longtemps que la moyenne.



Toutes les personnes hypersensibles se ressemblent-elles ?



Non, l’hypersensibilité est différente chez chaque personne qu’elle habite. Par exemple, certains sont très sensibles au bruit et à la lumière, tandis que d’autres seront davantage affectés par l’agitation.



Comment savoir si on est hypersensible ?



En général, les personnes qui se posent la question ont déjà leur réponse.



Il n’existe actuellement pas de tests spécifiques pour savoir si une personne est hypersensible ou non, ce sont les psychologues spécialisés dans cette problématique qui identifient cet état.



Naît-on hypersensible ou le devient-on ?



Je pense qu’on naît avec une sensibilité accrue qui va par la suite se développer à la faveur d’une éducation et d’événements que l’on a traversés. La personnalité peut aussi plus ou moins favoriser cette particularité.

Sait-on combien de personnes sont concernées par cette caractéristique ?



On parle d’une personne sur cinq, mais moi, je pense que c’est plus. Ainsi, sur une classe de trente élèves, il peut y avoir facilement 6 enfants hypersensibles. Ce n’est pas du tout un état marginal.

Quels types de difficultés l’hypersensibilité peut-elle générer au quotidien ?



Les personnes hypersensibles ont souvent du mal à réguler leurs émotions et ramènent chez elles tout ce qu’elles ont ressenti pendant la journée, ce qui entraîne une très grande fatigue.



La deuxième grande difficulté dont me font part mes patients est la présence de ruminations. Ce sont souvent des individus qui se remettent continuellement en question : "Est-ce que j’ai bien dit ce qu’il fallait dire, est-ce que j’ai bien agi pour ne pas blesser mon interlocuteur ? Etc..."

Et sur le long terme ?



Quand elle n’est pas maîtrisée, l’hypersensibilité peut conduire à un repli sur soi, car les personnes qui vivent avec cet état ont tendance à refuser des sorties, des postes, des déplacements, etc, pour se préserver.



Les personnes hypersensibles peuvent aussi souvent perdre confiance en elles avec le temps.



L’hypersensibilité peut-elle générer des maladies ?



Oui, cela peut générer de l’anxiété et de la dépression chez certains.



Comment se protéger de ces problèmes ?



Il faut d’abord prendre conscience de son hypersensibilité, définir ses contours et mettre en place des stratégies pour réguler les émotions. Par exemple, si un hypersensible a une grosse présentation professionnelle devant 50 personnes à 14h, il peut lui être salutaire de déjeuner tout seul pendant une heure, en écoutant de la musique ou en méditant par exemple. Dans la même optique, au lieu de vivre un week-end familial prévu sur 72 heures, l’hypersensible peut gagner à ne rester que deux jours sur place.



Il faut également faire des choix de vie qui ont du sens et qui protègent psychiquement. Cela concerne toutes les sphères (professionnelle, amicale, familiale, environnementale) : est-ce que ce management me convient ? Suis-je vraiment fait pour vivre en ville ? Etc...



Y a-t-il des domaines où les personnes hypersensibles peuvent s’épanouir ?



Oui, les hypersensibles s’épanouissent souvent dans les milieux artistiques. Ils peuvent aussi exceller dans tous les métiers qui nécessitent de l’écoute, de la gestion de personnalités et de l’empathie, comme le management ou la petite enfance par exemple.



En quoi l’hypersensibilité peut-elle être un atout ?



Une fois qu’elles ont fait un travail sur elles-mêmes et que leurs émotions sont devenues une sorte de météo intérieure, les personnes hypersensibles se connaissent beaucoup mieux que la moyenne et peuvent ainsi faire des choix de vie qui majorent considérablement leur bien-être.



L’hypersensibilité nécessite-t-elle nécessairement un suivi psychologique ?



Non, pas forcément. Certaines personnes hypersensibles n’ont pas besoin de ça car elles l’ont très bien accueillie depuis toutes petites, et ont ainsi pris les bonnes décisions pour être bien dans leur vie.



Quand faut-il consulter ?



Il faut aller voir un psychologue quand on ressent de la souffrance et qu’on a besoin d’un éclairage supplémentaire.



C’est une démarche qui n’est pas évidente, car beaucoup d’hypersensibles ont grandi avec des parents qui portaient un regard négatif sur l’intensité de leurs émotions.

Pourquoi avoir écrit le livre "Hypersensibilité : comment en faire un atout ?", récemment publié aux éditions Alpen ?



Parce que je vois beaucoup de personnes dans mon cabinet qui arrivent absolument désemparées par la façon dont elles perçoivent les choses. Et parce qu’elles sont ensuite extrêmement soulagées quand je leur explique qu’elles sont hypersensibles et que c’est une chance.



J’ai donc conçu ce livre comme un manuel ludique destiné à dédramatiser tout ça.

Y a-t-il des choses à améliorer pour les personnes hypersensibles en France ?



Il faudrait que les psychologues, les recruteurs, les parents et les pédiatres soient davantage formés à cet état.



Il faudrait également changer le regard négatif que certains portent sur l’hypersensibilité.



On parle beaucoup plus d’hypersensibilité qu’avant, notamment sur les réseaux sociaux. Pourquoi ?



C’est un état qui a toujours existé, mais je pense que les réseaux sociaux créent de nouveaux hypersensibles, car les gens sont aujourd’hui exposés en permanence à un monde très anxiogène. Avant, si on voulait couper avec les infos, on avait juste à éteindre la télévision ou la radio.