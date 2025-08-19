Pourquoi votre téléphone mérite un bon coup de propre

L'ESSENTIEL Nous nettoyons rarement nos téléphones, alors qu’ils abritent des centaines de microbes.

Les mauvais produits peuvent les endommager, mieux vaut suivre les recommandations des fabricants.

Un nettoyage hebdomadaire avec des lingettes adaptées suffit à limiter les risques, sans abîmer l’appareil.

On lave nos mains, on désinfecte nos intérieurs, on nettoie les tables de café. Mais qu'en est-il de notre téléphone ? Cet objet que nous touchons des dizaines voire des centaines de fois par jour, et que nous emportons partout, de la cuisine à la salle de bain... Et pourtant, il est rarement nettoyé. Faut-il s'en inquiéter ? Dans un article publié dans The Conversation, la chercheuse Meena Jha, de la Central Queensland University en Australie, donne quelques éléments de réponses.

Un terrain de jeu pour les microbes

Utilisés aux toilettes, pendant les repas, ou encore partagés entre amis ou collègues, les smartphones sont omniprésents. Et contrairement aux mains, "les téléphones ne sont que rarement nettoyés correctement, voire pas du tout". Les écrans tactiles sont donc souvent couverts de traces de doigts et de saletés. Si l'on pense à les essuyer pour l'esthétique, on oublie souvent que "les téléphones peuvent être contaminés par toutes sortes de germes potentiels". Lorsqu'on les prélève en laboratoire, on y trouve "des centaines d'espèces de bactéries et de virus". Même si tous ne sont pas pathogènes, "le potentiel de transmission est bien réel".

Face à ce constat, on pourrait être tenté de sortir un spray désinfectant ou une lingette javellisée. Sauf que "certains produits de nettoyage peuvent endommager votre téléphone". "Les nettoyants puissants comme l'alcool, l'acétone ou l'ammoniaque" rendent l’écran plus sensible aux traces et moins réactif au toucher. Le vinaigre, quant à lui, peut abîmer les bords en aluminium ou en plastique. En résumé, "si le produit est assez fort pour désinfecter votre plan de travail, il est probablement trop agressif pour votre téléphone".

La bonne méthode pour nettoyer son téléphone

Heureusement, "nettoyer correctement son téléphone est simple et peu coûteux". Il suffit de suivre les recommandations des fabricants, qui conseillent l'usage de lingettes imprégnées d'alcool isopropylique à 70 %, utilisées avec douceur. Il est également recommandé d'utiliser "des chiffons en microfibre et des brosses antistatiques à poils doux" pour les zones délicates comme les haut-parleurs ou les ports de charge.

Quelques précautions restent essentielles : ne jamais pulvériser de liquide directement sur l'appareil, ne pas le plonger dans un produit, et éviter l'utilisation de papier essuie-tout ou de tissus rugueux. Quant à la fréquence de nettoyage, "il n'existe pas de règle stricte" sur la fréquence de nettoyage, mais une fois par semaine semble raisonnable.