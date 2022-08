Frigo débranché et nettoyé : bon pour l’économie et la santé !

Pour être certain d’éviter le développement de germes et donc l’intoxication alimentaire, il faudrait nettoyer son réfrigérateur et le désinfecter entre 2 et 4 fois par an minimum.

Pour cela, on peut utiliser un peu de Javel, mais surtout, diluée dans de l’eau, et puis il faut très bien rincer ensuite, car la Javel attaque les matières plastiques du réfrigérateur. Sinon, tout simplement avec de l’eau et du savon, vous enlèverez déjà environ 99% des bactéries et des saletés ; et si vraiment vous voulez éliminer 100%, vous pouvez passer aussi une solution désinfectante.

Il faut enlever toutes les denrées alimentaires qui sont à l’intérieur. Il est conseillé d’aller assez vite pour ne pas briser la chaîne du froid. Ou alors pour éviter que les produits les plus fragiles ne se réchauffent, on peut les mettre, par exemple, dans une glacière. On n’oublie pas de nettoyer aussi les bacs amovibles, que vous pouvez sortir et laver directement dans l’évier à l’eau savonneuse. Il vaut mieux utiliser une éponge neuve, car la vieille éponge qui marine dans l’évier depuis 1 mois, c’est le meilleur moyen pour retapisser l’intérieur du réfrigérateur de germes.

Même s’il vous semble net, vous devez effectuer un nettoyage sérieux avec de l’eau de Javel très diluée. L’été, il fait chaud, et l’on sait que quelques degrés de différence suffisent pour multiplier par deux le nombre de microbes présents dans les aliments. Des microbes qui, même en nombre, sont inoffensifs pour notre tube digestif, qui en compte des milliards en permanence. Mais des microbes qui, lorsqu’ils atteignent une certaine concentration par aliment, rompent complètement cet équilibre.

Attention aux pannes électriques momentanées

Dans un "frigo" propre, la température idéale moyenne est 4°. Plus froid pour le compartiment viandes, proche de 2°, moins froid pour le compartiment légumes, idéalement à 6°. Pour avoir toute confiance en votre congélateur, qui craint la panne électrique momentanée, avant de partir vous aurez posé un esquimau sorti de son emballage au fond d’un des tiroirs. Si vous le retrouvez étalé à votre retour, n’ayez aucune confiance dans les produits conservés, car vous ne connaissez absolument pas la durée de la décongélation, donc le degré de contamination des aliments.