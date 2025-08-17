Les fortes chaleurs nuisent à la fertilité masculine

L'ESSENTIEL En cas de fortes chaleurs, certains hommes observent un grossissement de leurs testicules.

Ce phénomène est destiné à protéger les spermatozoïdes.

Il peut être la conséquence de varicocèles, des dilatations des veines testiculaires.

La chaleur a de multiples conséquences sur l’organisme. Chez l’homme, elle peut avoir un impact sur la fertilité. Dans le média américain The Cut, des hommes racontent qu’en été, ils constatent que leurs testicules enflent. Le phénomène, lié à la chaleur, cache parfois un problème médical.

Fortes chaleurs : un impact sur les testicules

"Lorsqu'il fait froid, les testicules se déplacent vers le corps et le scrotum se resserre, rappelle l’urologue Anika Ackerman. Le contraire est vrai dans un environnement chaud. Le scrotum se détend et les testicules s'éloignent du corps." Ce phénomène est un réflexe de protection du corps : il permet de réguler la température pour protéger les testicules. Cela peut avoir un effet sur la fertilité, qui sera diminuée de manière temporaire.

Chaleur et fertilité : un homme sur cinq souffre de varicocèle

Mais selon Yaniv Larish, urologue et chirurgien, cela peut aussi être la manifestation d’une pathologie : les varicocèles. Cela correspond à une dilatation des veines testiculaires. "Lorsque vous avez une varicocèle, le sang ne se déplace pas efficacement, donc au lieu de circuler autour du testicule et de retirer la chaleur, il s'accumule et isole réellement le testicule à une température élevée", développe le spécialiste dans le média américain. Cela a ensuite des conséquences sur la fertilité, car les spermatozoïdes se développent à une température inférieure à 35°C. Selon des données du groupe hospitalier Ambroise Paré-Hartmann, un homme sur cinq serait concerné, mais ils sont nombreux à ne pas être diagnostiqués. "Ce qui est décrit comme un grossissement des testicules en été, je soupçonne que ce soit la varicocèle qui devient plus prononcée en raison de la température élevée", estime-t-il.

Varicocèle : une intervention mini-invasive pour la traiter

Pour soulager ce symptôme désagréable, il est recommandé de passer le plus de temps possible dans des endroits frais, voire climatisés. Le Dr Ackerman suggère aussi d’utiliser des "nutsicles", des poches de glace destinées à soulager les hommes après une vasectomie. En cas de varicocèle, différentes indications thérapeutiques peuvent être recommandées.

"Le traitement le moins invasif et le plus efficace est l’embolisation percutanée, précise l’American Hospital de Paris. Cette technique non chirurgicale de radiologie interventionnelle, dite ‘mini-invasive’ consiste à insérer un cathéter directement dans une veine du bras, puis naviguer par les veines jusqu’à la veine spermatique dilatée, et la boucher à l’aide de différents procédés." Réalisée sous anesthésie locale, cette intervention ne laisse qu’une infime cicatrice, "semblable à celle d’une prise de sang habituelle au laboratoire", indique l’hôpital.