Baignade interdite en Savoie : quels sont les risques des cyanobactéries pour la santé ?

L'ESSENTIEL Sur les rives sud du lac du Bourget, il est interdit de se baigner à cause d’une suspicion de présence de cyanobactéries.

À travers la production de cyanotoxines, elles peuvent représenter un risque pour la santé des êtres humains (irritations cutanées, troubles gastro-intestinaux, problèmes respiratoires, effets neurologiques).

"En France, à date, aucune intoxication humaine létale associée aux cyanotoxines n'a été enregistrée", d’après l’Anses.

Sur les rives sud du lac du Bourget, à l'ouest du département de la Savoie, le drapeau rouge est hissé. En clair, la baignade est interdite. La raison ? Une suspicion de présence de cyanobactéries rapportée, le 10 août dernier, auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes. Ce signalement a été fait après que trois chiens aient présenté des symptômes à la suite de baignades sur les communes du Bourget-du-Lac, Viviers-du-lac et Vions.

Que sont les cyanobactéries ?

Présentes sur Terre depuis deux à trois milliards d'années, les cyanobactéries, parfois encore appelées "algues bleues", sont des organismes microscopiques qui peuvent se développer dans les eaux douces superficielles, stagnantes, peu profondes et riches en nutriments, essentiellement en période estivale. "Lorsque les conditions environnementales leur sont favorables, elles peuvent proliférer de manière massive et rapide, parfois en quelques jours seulement. On parle alors d’efflorescence. Dans certains cas, ces proliférations entraînent un changement de couleur de l’eau (rouge, vert, etc.), une odeur nauséabonde et/ou l’accumulation de cyanobactéries à la surface de l’eau", indique l’Anses.

Cyanobactéries : les symptômes en cas de contact direct

Certaines cyanobactéries peuvent produire des toxines libérées dans l’eau, appelées cyanotoxines, qui sont dangereuses pour l’Homme et les animaux. Un contact direct avec celles-ci, c’est-à-dire avec la peau, les muqueuses, l’ingestion accidentelle d’eau ou par l’inhalation de gouttelettes d’eau, peut provoquer une irritation cutanée (démangeaisons, rougeurs, gonflements), des troubles digestifs (nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée) et des problèmes respiratoires.

"Certaines espèces de cyanobactéries produisent des neurotoxines, qui peuvent affecter le système nerveux. En cas d’exposition prolongée ou d’ingestion de grandes quantités d’eau contaminée, cela peut entraîner des symptômes neurologiques tels que des maux de tête, des vertiges, des troubles de la vision, des douleurs musculaires, des paralysies et, dans des cas extrêmes, des convulsions", alerte l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

"En France, aucune intoxication humaine létale associée aux cyanotoxines n'a été enregistrée"

Selon l’Anses, dans certains cas extrêmement rares à ce jour, l’inhalation ou l’ingestion accidentelle de cyanobactéries peut être mortelle. "En France, à date, aucune intoxication humaine létale associée aux cyanotoxines n'a été enregistrée, notamment grâce aux contrôles sanitaires effectués dans les eaux destinées à la consommation humaine et sur les sites de baignade. En revanche, des épisodes de mortalités de chiens sont régulièrement attribués à des cyanotoxines depuis 2005."

Pour éviter de tomber malade, il convient de respecter l’interdiction de baignade au lac du Bourget. On se rince à l’eau en cas de contact avec l’eau contaminée. Au cours des prochains jours, des prélèvements réguliers vont être effectués. "Pour les autres communes autour du lac, une surveillance est mise en place. Des contrôles visuels sont actuellement effectués par le SDIS et pourront conduire à des prélèvements pour corroborer la présence de cyanobactéries."