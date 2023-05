Baignade : comment éviter les noyades ?

L'ESSENTIEL Les noyades accidentelles représentent environ 1.000 décès par an

Le nombre de noyades accidentelles augmente en période de fortes chaleurs.

Plusieurs bons comportements permettent d'éviter les drames.

Soleil, températures agréables, congés… tous les éléments sont réunis pour avoir envie de faire un plongeon dans le point d’eau le plus proche. Mais attention, qu’il s’agisse d’une piscine, de la mer, d'un lac ou d'une rivière, la vigilance reste de mise, surtout en présence d'enfants.

C’est ce que rappelle la nouvelle campagne de prévention des noyades, lancée par les ministères chargés de la Santé et des Sports en partenariat avec l’Institut national de la consommation (INC) en mai. Elle présente par ailleurs plusieurs bons comportements à adopter pour réduire les risques.

Baignade : avoir les bons gestes pour éviter les noyades des petits

Lors de l’été 2021, 1.480 noyades accidentelles ont été recensées. Les plus jeunes et les seniors étaient les premières victimes : 22 % avaient moins de 6 ans et 26 % avaient 65 ans et plus."La part de décès était quant à elle comparable en 2021 (27 %) et en 2018 (25 %)", précise le ministère de la Santé sur son site internet. Concernant les enfants, "une surveillance insuffisante est la principale cause de noyades", rappellent les autorités. Toutefois, des gestes simples peuvent être adoptés pour que les petits puissent s’amuser dans l’eau sans risque.

Apprendre aux enfants à nager le plus tôt possible : l’apprentissage de la natation et la familiarisation avec l’eau peuvent débuter dès le plus jeune âge.

Surveiller les enfants en permanence : même si les petits savent nager, la vigilance est de mise. Se baigner avec eux est l’un des moyens de surveillance les plus simples et les plus sûrs. Par ailleurs, il est recommandé de rester près d’eux quand ils jouent au bord de l’eau.

Confier la surveillance d’un enfant à un seul adulte, qui en prend la responsabilité : le responsable doit alors éviter de faire autre chose ou de s’absenter même quelques instants quand l'enfant est dans l'eau.

Porter une vigilance particulière lors des baignades dans des piscines "hors-sol" : le plus souvent, elles n’ont pas de dispositif de sécurité.

Eau : les adultes aussi doivent faire attention

La vigilance ne doit pas s’arrêter aux enfants, les adultes, aussi, peuvent rencontrer des difficultés pendant leur baignade. Voici les consignes à suivre avant de plonger pour éviter un accident.