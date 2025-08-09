Pastèque : pourquoi il faut en consommer avec modération

L'ESSENTIEL La pastèque peut provoquer des troubles digestifs, des pics de glycémie ou des réactions allergiques chez certaines personnes.

Son excès en potassium ou en tyramine peut aussi entraîner des complications cardiaques ou des migraines.

Mieux vaut donc la consommer avec modération, dans le cadre d'une alimentation équilibrée.

Rafraîchissante, gorgée d'eau et faible en calories, la pastèque semble être le fruit idéal pour l'été. Mais attention : consommée en abondance ou par certaines personnes sensibles, elle peut entraîner des effets indésirables, parfois sérieux. C’est ce que souligne un article paru sur le site Verywell Health, relu et validé par le médecin britannique Sohaib Imtiaz.

Troubles digestifs et pic glycémique

La pastèque est riche en fructose, un sucre naturel qui peut perturber la digestion, notamment chez les personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable (SII) ou intolérantes au fructose. Les symptômes possibles ? Ballonnements, constipation, diarrhée et douleurs abdominales. Dans de rares cas, une consommation régulière chez les personnes intolérantes pourrait même provoquer des atteintes rénales ou hépatiques.

Avec 112 mg de potassium pour 100 g de pastèque, ce fruit peut aussi poser problème aux personnes souffrant de maladies cardiaques ou rénales. Un excès de potassium dans le sang, appelé hyperkaliémie, peut perturber gravement le rythme cardiaque, voire provoquer une paralysie musculaire. "Les patients atteints de diabète de type 1, d'insuffisance cardiaque ou d'une déficience en hormones surrénaliennes sont plus vulnérables", précise l’article.

Par ailleurs, avec un indice glycémique compris entre 74 et 80, la pastèque peut faire grimper rapidement la glycémie. Toutefois, sa charge glycémique reste basse (8), ce qui limite le risque. Elle peut donc être consommée par les personnes diabétiques, mais avec modération.

Allergies et maux de tête

Bien que rares, les allergies à la pastèque existent, notamment chez les personnes sensibles aux graminées ou à l'ambroisie. Dans certains cas extrêmes, cela peut aller jusqu'au choc anaphylactique, une réaction grave avec gonflements et difficultés respiratoires. Selon Health Well, un jeune garçon de 11 ans a même été hospitalisé à plusieurs reprises après avoir mangé des graines de pastèque.

Enfin, riche en tyramine, un acide aminé lié aux migraines, la pastèque figure parmi les fruits les plus susceptibles de déclencher des crises. Une étude de 2021 a même révélé que 30 % des participants ont développé un mal de tête quelques minutes après en avoir consommé. Autre phénomène rare : la lycopénémie, une coloration orangée de la peau due à un excès de lycopène, un antioxydant contenu dans la pastèque.

Malgré ses vertus hydratantes et sa richesse en antioxydants, la pastèque ne doit donc pas constituer l'essentiel de votre alimentation, contrairement à ce que certains influenceurs préconisent sur les réseaux sociaux.