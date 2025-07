Doit-on céder à la mode du régime pastèque ?

L'ESSENTIEL Le régime pastèque consiste à ne manger que ce fruit pendant environ sept jours.

La pastèque contient de nombreux nutriments et améliore l'hydratation.

Mais ce type de monodiète est dangereux pour la santé et ne permet pas de perdre durablement du poids.

Manger de la pastèque, seulement de la pastèque, pendant une semaine. Sur les réseaux sociaux, des internautes partagent les effets de ce nouveau "régime" détox. Ils se félicitent notamment de la perte de poids rapide et d’une "meilleure énergie". Mais cette tendance n’est pas sans risque.

Une alimentation entièrement basée sur la pastèque

Dans le média américain The Healthy, la journaliste Charlotte Hilton Andersen raconte son expérience du régime pastèque. Pendant une semaine, elle a relevé le défi de ne consommer que ce fruit, accompagnée par une nutritionniste. L’un des principaux effets de la mono-diète est l’hydratation car la pastèque est composée d’eau à 92 %. "Il y a quelques inconvénients à manger beaucoup de pastèque, constate la journaliste. De mon expérience, le plus important est tous les allers-retours supplémentaires aux toilettes !" L’hydratation supplémentaire a déclenché des envies d’uriner plus fréquentes. Mais elle cite les bienfaits sur son inflammation et la réduction hypothétique du risque de certaines maladies grâce aux nutriments présents dans la pastèque.

Pastèque : la mono-diète peut être dangereuse pour la santé

Face à cette tendance, Merve Öz, diététicienne spécialisée, est beaucoup plus sceptique. "Un programme nutritionnel basé sur un seul groupe alimentaire est inacceptable", alerte-t-elle sur le site des hôpitaux universitaires de Yeditepe, en Turquie. Elle souligne qu’une surconsommation de pastèque peut engendrer des douleurs abdominales, des ballonnements, des gaz, des pics de glycémie. "Il est conseillé aux patients diabétiques de faire attention lors de la consommation de pastèque, qui est un fruit avec une teneur élevée en sucre", indique-t-elle. En raison de sa teneur élevée en potassium et en eau, elle peut aussi être déconseillée aux patients atteints de troubles rénaux. "Les femmes atteintes de diabète gestationnel devraient éviter de consommer de grandes quantités de pastèque, qui a un indice glycémique élevé", observe-t-elle.

Sur le site de la clinique américaine Cleveland, la diététicienne Lara Whitson déconseille également ce type de régime. "Vous pouvez manger en toute sécurité deux portions de pastèque chaque jour, mais ce n'est jamais une bonne idée de suivre un régime qui ne comporte qu'un seul type de nourriture, rappelle-t-elle. La détox à base de pastèque est une mode, comme tout autre, et elle privera votre corps d'autres nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement."

Perte de poids : les mono-diètes sont inutiles

Pour celles et ceux qui espèrent perdre du poids avec ce type de régime, ces spécialistes rappellent que les kilos finiront par revenir, car les effets des régimes faibles en calorie ne sont jamais durables. Une alimentation équilibrée et de l’activité physique régulière sont les seules méthodes efficaces pour parvenir à maintenir une perte de poids. Quant à la détox, rien ne prouve qu’elle est utile. "Vous n'avez pas non plus besoin d'un régime de pastèque pour vous débarrasser des toxines, conclut Lara Whitson. Votre corps peut le faire tout seul, avec l'aide de votre foie et de vos reins."