Monodiète : quels sont les bienfaits ?

- Mieux Vivre Santé : Qu’est-ce que la monodiète ?

Elsa Orivel : Il s’agit d’une démarche qui consiste à manger uniquement un seul aliment durant une période prédéfinie. Durant la cure, il est conseillé de s’hydrater très régulièrement, car si l’on ne boit pas, au bout de 48 heures, les reins se bloquent et le cœur s’arrête, ce qui entraîne la mort.

- Quand et combien de temps peut-on le faire ?

Il est possible d’effectuer une monodiète durant deux à trois jours consécutifs. On recommande de la faire de mars à mai ou en octobre, car il est difficile pour le corps de gérer cette situation pendant les périodes estivales et hivernales. Cette méthode doit être réalisée dans des centres où les patients sont encadrés et suivis par des professionnels.

- Quels aliments peut-on manger ?

Dans le cadre d’une monodiète, il est préconisé de consommer des végétaux, notamment des fruits. Par exemple des pommes, car elles contiennent des pectines, à savoir une substance organique végétale. Son pouvoir gélifiant permet d’être rassasié et de digérer facilement. Autre aliment possible : les raisins qui sont bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. On peut les manger à volonté afin de ne pas avoir faim. Dans les centres, des jus de légumes ou de fruits frais, par exemple de pomme, concombre et céleri, sont aussi proposés.

- Cette cure est-elle recommandée pour tout le monde ?

Cette méthode est conseillée pour les personnes en forme et en bonne santé. Elle est contre-indiquée pour les femmes enceintes et allaitantes, les personnes atteintes d’anorexie mentale, de boulimie et d’hyperphagie boulimique, les adultes souffrant de maladies rénales et hépatiques, les personnes âgées et celles touchées par des carences alimentaires.

- Quelles sont les vertus ?

Le fait de manger qu’un seul fruit à différents moments de la journée permet de mettre le système digestif, qui n’a plus qu’un seul aliment à digérer, au repos. En outre, boire beaucoup d’eau durant la monodiète aide à éliminer les toxines et donc à détoxifier son organisme. Cette cure favorise également la réduction de l’estomac et est bénéfique pour les patients touchés par des troubles hormonaux, notamment les femmes ayant une préménopause difficile. Elle peut aussi diminuer la consommation de sucre et donc lutter contre le stress. En cas de diabète de type 2, cette méthode facilite la régulation de la glycémie. Elle soulage également les symptômes des pathologies cutanées, comme l’eczéma ou le psoriasis, et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), qui regroupent la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique.

- La monodiète permet-elle de perdre du poids ?

Cette cure détox favorise la perte de poids, mais attention, cette dernière n’est pas durable. Cependant, la monodiète peut être intéressante pour les patients souffrant d’obésité ou de la maladie du foie gras, car elle peut les aider à manger moins avant de commencer un régime.

- Peut-on faire du sport durant la cure ?

La monodiète n’est pas du tout compatible avec une activité sportive intense. En revanche, les personnes qui la font peuvent se tourner vers de la marche ou du yoga.

- Quels sont les risques ?

Les personnes qui adoptent cette méthode peuvent souffrir d’insomnies, avoir des maux de tête et une mauvaise haleine, car le foie crée des corps cétoniques, à savoir des substances produites une fois qu'il n'y a plus de glucose disponible, ce qui entraîne une cétose.

- Comment s’y prendre pour faire une monodiète ?

Avant de se lancer, il faut préparer son corps à n’ingérer plus qu’un seul type d’aliment. Pour cela, il faut diminuer progressivement ce que l’on mange, en retirant d’abord les viandes et les produits laitiers de notre alimentation, puis les féculents. Après la cure, on suit les mêmes étapes, mais à l’envers. On mange d’abord des crudités, des poissons, des féculents et des viandes. Tout se fait petit à petit, car le foie peut avoir du mal à supporter les aliments gras et sucrés.