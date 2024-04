Faire «une overdose de pastèque» peut déclencher des problèmes cardiaques

L'ESSENTIEL La consommation d'une trop grande quantité de pastèque peut entrainer le développement d'une hyperkaliémie sévère chez les personnes atteintes d'une maladie rénale.

L'hyperkaliémie ne se traduit pas toujours par des symptômes évidents et peut avoir des conséquences graves.

Deux patients ont ainsi présenté des problèmes cardiaques attribués à l'excès de potassium.

Pour certains d'entre nous, recommencer à manger de la pastèque est un doux rite de passage vers les mois d'été, mais pour les personnes atteintes d'une maladie rénale chronique, une consommation excessive de ce fruit peut s'avérer dangereuse.

C'est ce qui est arrivé à trois malades, dont le parcours a été détaillé dans une nouvelle étude de cas.

La pastèque regorge de vitamines et de minéraux, dont le plus important est le potassium. Un seul quartier de pastèque contient 320 milligrammes de potassium, soit environ 12 % de l'apport journalier recommandé pour les femmes et environ 9 % pour les hommes.

Le potassium est utilisé par nos nerfs pour transmettre des signaux, pour maintenir des niveaux de liquide normaux à l'extérieur de nos cellules et pour contrôler la pression artérielle.

Dans des circonstances normales, l'excès de potassium non utilisé dans ces processus est éliminé par les reins et rejeté dans l'urine. Cependant, chez les personnes atteintes d'une maladie rénale chronique, les reins ne sont pas aussi efficaces pour filtrer le potassium.

Pastèque et problèmes cardiaques : qu'est-ce que l'hyperkaliémie ?

Chez les trois patients de l'étude de cas citée précédemment, la consommation d'une trop grande quantité de pastèque a de ce fait entraîné le développement d'une hyperkaliémie sévère, un état dans lequel il y a trop de potassium dans le sang.

Suite à une consommation importante de pastèque, les individus avaient en effet entre 6,6 et 7,4 millimoles par litre de potassium dans le sang, alors que la plage normale se situe entre 3,5 et 5 mmol/L.

L'hyperkaliémie ne se traduit pas toujours par des symptômes évidents et peut avoir des conséquences graves.

Deux patients ont ainsi présenté de graves problèmes cardiaques attribués à l'excès de potassium, le rythme de leur coeur ayant dangereusement ralenti.

Les autres symptômes peuvent être une faiblesse musculaire, des sensations de picotement, des nausées, un essoufflement et des douleurs thoraciques.

Pastèque et problèmes cardiaques : comment traiter l'hyperkaliémie ?

Heureusement, l'hyperkaliémie peut être traitée. Dans l’étude de cas, le traitement immédiat proposé aux malades a consisté en la prise de médicaments, et il leur a également été recommandé de réduire leur consommation de pastèque.



Un suivi effectué quelques mois plus tard a révélé que tous les malades avaient suivi cette recommandation et que, par conséquent, leur taux de potassium était revenu à la normale, tout comme leur état de santé.