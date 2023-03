Calculs rénaux : un régime riche en calcium et en potassium peut les prévenir

L'ESSENTIEL Une alimentation plus faible en calcium et en potassium, ainsi qu'une faible consommation de liquides, de caféine et de phytate, sont associées à une probabilité plus élevée de souffrir pour la première fois d'un calcul rénal symptomatique.

Les calculs rénaux peuvent causer non seulement une douleur atroce mais sont également associés à une maladie rénale chronique, à l'ostéoporose et aux maladies cardiovasculaires. Pour ceux qui développent un calcul rénal pour la première fois, la probabilité d'une récidive est de 30 % dans les cinq ans.

Des changements de régime sont souvent prescrits pour prévenir les calculs rénaux symptomatiques récurrents. Cependant, peu de recherches sont disponibles concernant les changements alimentaires pour ceux qui ont un incident de formation de calculs rénaux par rapport à ceux qui ont des incidents récurrents.

Les fruits et légumes riches en potassium et en calcium sont à privilégier

Les chercheurs de la Mayo Clinic ont conçu une étude prospective pour étudier l'impact des changements alimentaires. Leurs découvertes montrent que les régimes alimentaires avec des aliments riches en calcium et en potassium peuvent prévenir les calculs rénaux symptomatiques récurrents.

Ils concluent que pour mieux prévenir ces derniers, les patients devraient notamment ajouter plus de fruits et de légumes riches en calcium et en potassium à leur alimentation. Les fruits riches en potassium comprennent par exemple les bananes, les oranges, les pamplemousses, les cantaloups, les melons miel et les abricots. Les légumes comprennent les champignons, les pois, les concombres et les courgettes.

Les facteurs alimentaires étaient basés sur un questionnaire administré à 411 patients qui avaient eu des calculs rénaux symptomatiques pour la première fois et un groupe témoin de 384 personnes – qui ont toutes été vues à la Mayo Clinic à Rochester et à la Mayo Clinic en Floride entre 2009 et 2018.

Une faible consommation de liquides, de caféine et de phytate augmente le risque

Une faible consommation de liquide et de caféine peut entraîner un faible volume d'urine et une augmentation de la concentration d'urine, contribuant à la formation de calculs. Le phytate est un composé antioxydant présent dans les grains entiers, les noix et d'autres aliments qui peuvent entraîner une augmentation de l'absorption du calcium et de l'excrétion urinaire du calcium.

Parmi les patients qui ont eu une formation de calculs pour la première fois, 73 ont présenté des calculs récurrents dans un délai médian de 4,1 ans de suivi. Une analyse plus approfondie a révélé que des niveaux plus faibles de calcium et de potassium dans le régime alimentaire prédisaient la récidive.

1.200 mg de calcium sont recommandés par jour

L'apport hydrique de moins de 3.400 millilitres par jour, soit environ neuf verres de 12 onces, est associé à la première formation de calculs, ainsi qu'à l'apport de caféine et de phytate, selon l'étude. L'apport hydrique quotidien comprend l'apport d'aliments tels que les fruits et les légumes.

Un faible apport alimentaire en calcium et en potassium était un prédicteur plus important que l'apport hydrique de la formation récurrente de calculs rénaux, déclare Api Chewcharat, premier auteur de l'article et chercheur postdoctoral à la Mayo Clinic au moment de l'étude, dans un communiqué. "Cela ne veut pas dire qu'un apport hydrique élevé n'est pas important. Nous n'avons tout simplement pas trouvé d'avantages à augmenter l'apport hydrique chez les patients ayant des antécédents de formation de calculs rénaux", précise-t-il.

L'étude conclut que les régimes avec un apport quotidien de 1.200 milligrammes de calcium peuvent aider à prévenir les premiers calculs rénaux et les calculs rénaux récurrents. Cet apport quotidien est conforme à la nutrition quotidienne habituellement recommandée.