Ces 6 signes indiquent que vous manquez de calcium

Le calcium n’est pas essentiel qu'à la santé des os : notre corps a également besoin de calcium pour d'autres fonctions importantes, notamment celles qui impliquent les muscles, les nerfs, les vaisseaux sanguins et la libération d'hormones et d'enzymes, indique en effet le rhumatologue Dr Chad Deal.

Les signes d'une carence en calcium concernent tout le corps

En cas de carence, le corps envoie des signes, parfois subtils, qu’il est bon de connaître pour être en bonne santé. D’abord, la fatigue qui est un terme qui va au-delà de la sensation d’être endormi : "Dans le cas de l'hypocalcémie (faible taux de calcium dans le sang) la fatigue est le résultat de la sous-alimentation de vos cellules”, indique l’expert.

Une mauvaise santé bucco-dentaire est également symptomatique d’un manque de calcium : "Bien que vos dents ne soient pas des os, elles y sont ancrées ! Si votre corps puise du calcium dans vos os pour rester fonctionnel, vos dents seront plus sensibles aux caries et au déchaussement, voire aux maladies parodontales", rappelle Dr Chad Deal.

Le rhumatologue évoque également les douleurs et les spasmes musculaires qui peuvent indiquer que l’on manque de calcium. En effet, ce minéral assure également le bon fonctionnement de nos muscles. Plus précisément, il aide nos muscles à se contracter et à se détendre. "Autrement dit, l'hypocalcémie vous rendra littéralement plus faible. Vous souffrirez également davantage de courbatures, de douleurs, de raideurs et de spasmes”, indique le médecin.

Le manque de calcium peut toucher le cerveau et le coeur

Le cerveau n’est pas non plus épargné par une carence en calcium. En effet, des problèmes cognitifs peuvent apparaître si les cellules sont privées de calcium. Les symptômes cognitifs vont du brouillard cérébral aux vertiges et à la confusion. "Il existe même des preuves préliminaires suggérant que l'apport en calcium affecte notre santé mentale”, d’après le rhumatologue qui se base sur un étude publiée dans Nutrients.

Le calcium joue en outre un rôle vital dans de nombreuses parties de notre système nerveux central et peut donc entraîner un engourdissement et des picotements dans les doigts : "En cas de carence, les nerfs peuvent être affectés, en particulier dans les extrémités (mains, doigts, pieds et orteils)”, détaille le spécialiste.

Les carences nutritionnelles peuvent parfois également déclencher des crises d'épilepsie ou encore provoquer un rythme cardiaque anomal, qui serait le signe d’une grave carence en calcium : "Le calcium est essentiel au fonctionnement des muscles - et votre cœur est un muscle. Il existe un lien bien établi entre le dérèglement du calcium et les arythmies ventriculaires, qui peuvent être graves - et même potentiellement mortelles”, alerte le rhumatologue.

On trouve du calcium dans d'autres aliments que les produits laitiers

Selon le Dr Deal, beaucoup d'entre nous tirent tout le calcium dont ils ont besoin de leur alimentation. Les produits laitiers (lait, yaourt, fromage) en sont des sources abondantes mais on trouve du calcium dans d'autres aliments comme le saumon, les sardines avec arêtes, le chou frisé, le brocoli, les amandes... Certains aliments, comme le lait de soja et le jus d'orange industriel, sont également souvent enrichis en calcium.

La quantité quotidienne recommandée dépend de l'âge et du sexe : tous les adultes âgés de 19 à 50 ans, et les hommes jusqu'à 70 ans, devraient consommer 1.000 milligrammes de calcium par jour par le biais de leur alimentation et (si nécessaire) de suppléments. Les femmes de 51 ans et plus et les hommes de 71 ans et plus doivent prendre 1.200 mg de calcium par jour, conseille le Dr Chad Deal.