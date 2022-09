Calculs rénaux : les éliminer grâce aux rapports sexuels ou à la masturbation

L'ESSENTIEL Si la taille des calculs rénaux est inférieure à 6 millimètres, ils s’éliminent généralement sans intervention.

En revanche, pour les calculs rénaux qui ont une taille supérieure, un acte chirurgical est parfois nécessaire pour les ­détruire ou les extraire.

En France, environ 10 % des hommes et 5 % des femmes souffrent de coliques néphrétiques selon le Vidal. Cette maladie, aussi appelée lithiase urinaire ou urolithiase, est une des complications de la présence de calculs au niveau des reins. Ceux-ci peuvent être définis comme des petites pierres ou des cristaux qui se forment dans l’appareil urinaire, au niveau du rein, parfois de la vessie.

L’orgasme détend les muscles et facilite le passage du calcul rénal

Tout le monde peut être touché par des calculs rénaux. Souvent, il est conseillé aux personnes qui en ont de boire d’eau. Mais, selon une étude publiée dans la revue The Journal of Sexual Medicine, avoir des relations sexuelles ou se masturber au moins trois fois par semaine serait aussi une solution pour s’en débarrasser !

Les scientifiques en expliquent la raison : la contraction et le relâchement du col de la vessie, qui se produisent lors de l'orgasme et de l'éjaculation, pourrait faciliter le passage des calculs rénaux. Autrement dit, comme les muscles sont détendus, l’urine peut circuler plus facilement et, avec elle, les calculs rénaux.

Trois à quatre activités sexuelles par semaine

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont analysé cinq études qui comprenaient plus de 400 participants. Ceux-ci devaient soit se masturber soit avoir des relations sexuelles, à raison de trois à quatre fois chaque semaine.

Ainsi, les scientifiques ont observé que, dans le groupe où participants avaient une activité sexuelle trois à quatre fois par semaine, l’élimination des calculs rénaux avait été 5,7 fois plus efficace. De plus, dans ce même groupe, le nombre de personnes nécessitant un soulagement de la douleur due à des calculs rénaux était de 62 % inférieur, comparativement à ceux qui n’avaient pas d’activité sexuelle.

"Les rapports sexuels ou la masturbation trois à quatre fois par semaine sont bénéfiques pour favoriser l’élimination naturelle des calculs urétéraux distaux (ceux situés au niveau de l’uretère, le canal urinaire qui conduit l'urine du rein à la vessie.)”, assurent les auteurs.

Les lithiases provoquent des douleurs au niveau des organes génitaux

Une bonne solution donc pour se débarrasser des calculs rénaux car leurs symptômes sont très dérangeants pour ceux qui en souffrent : vive douleur au niveau des lombaires qui irradie les organes génitaux et qui est due au fait que l’uretère est obstrué par le calcul.

Certains patients peuvent aussi avoir des saignements urinaires ou encore des envies fréquentes et pressantes d’aller aux toilettes. Enfin, des sensations de brûlures sont aussi rapportées par certains patients, notamment lorsqu’ils urinent.