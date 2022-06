Carence en potassium : voici les symptômes et l'alimentation à privilégier

L'ESSENTIEL Certains aliments permettent de maintenir un taux de potassium stable dans le sang.

La valeur habituelle de la concentration de potassium dans le sang est de 3,5 à 4,5 mmol/L.

C’est un minéral essentiel: le potassium est indispensable pour la contraction musculaire du corps, qu’il s’agisse des muscles lisses que l’on trouve dans les parois de l’intestin ou des artères, dans les bronches et la vessie, des muscles du squelette ou du muscle du cœur.

Symptômes

Un manque de potassium entraîne quelques symptômes qui peuvent être dangereux.

Ainsi, la fatigue est le symptôme le plus fréquent mais on peut également observer des crampes, une faiblesse musculaire, des nausées, de la constipation et des ballonnements intestinaux.

En effet, les faibles niveaux de potassium empêchent les cellules musculaires de se recharger en énergie.

Perturbation du rythme cardiaque

Quand la carence est sévère, elle peut provoquer une perturbation du rythme cardiaque où sa fréquence, l'intensité des contractions et la régularité sont affectées.

On parle d'arythmie cardiaque : le cœur ayant besoin de potassium pour se contracter, sans, il ne peut plus assurer ses fonctions.

En cas d'arythmie cardiaque, des palpitations, des étourdissements, un pouls trop lent ou trop rapide, une chute de la tension artérielle, un essoufflement ou des douleurs à la poitrine peuvent se manifester.

2 grammes par jour

Pour conserver une bonne santé, il est donc indispensable de consommer des aliments riches en potassium: il s'agit des légumineuses (haricots blancs, lentilles), des légumes (bettes, épinards, pommes de terre, chou, champignons, épinards, brocolis), des fruits (avocats, bananes, abricots, ananas, agrumes, cassis) et des fruits secs (noix, amandes, pistaches, dattes, figues).

La viande, les poissons gras, le cacao, le germe de blé et les céréales complètes en contiennent également.

La quantité de potassium apportée par l’alimentation doit varier entre 2 et 6 g par jour pour couvrir les besoins minimaux estimés à 2 grammes par jour.