Taux de ferritine trop élevé : surcharge en fer, inflammation… ou stress ?

L'ESSENTIEL La ferritine est une protéine dont le rôle est de stocker le fer dans l’organisme.

Il existe trois types d’hyperferritinémie, selon leur origine : avec surcharge en fer, sans surcharge en fer et par lyse cellulaire.

Un examen clinique permet de définir la catégorie d’hyperferritinémie dont le patient est atteint.

Pendant les vacances d’été, le stress retombe ! Et cela pourrait être une bonne nouvelle pour vos analyses de sang, notamment le taux de ferritine. Cette protéine a pour rôle de stocker le fer dans l’organisme.

Différents types d’hyperferritinémie en fonction de la cause

Comme l'indique l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), le fer est un minéral nécessaire au transport et à l’utilisation de l’oxygène.

Une prise de sang permet de mesurer les réserves en fer, via le taux de ferritine. On parle d’hyperferritinémie à partir de 200 µg/L chez les femmes et à 300 µg/L chez les hommes.

Il existe trois types d’hyperferritinémie, selon leur origine, comme l’indique le Vidal :

Hyperferritinémie avec surcharge en fer : maladies génétiques et non génétiques

Hyperferritinémie sans surcharge en fer : syndrome inflammatoire, hyperthyroïdie, alcoolisme, etc.

Hyperferritinémie par lyse cellulaire : hémolyses, hépatites, myolyses, etc.

Un examen clinique permet de définir la catégorie dont le patient est atteint. Celui-ci comprend notamment la mesure du tour de taille et d’autres examens biologiques.

Mais y a-t-il un lien entre le taux de ferritine et le stress ? Oui, mais il est indirect, répond le Dr François Blanchecotte, biologiste médical et président du Syndicat des biologistes (SDB), à Santé magazine.

“Le stress chronique stimule la production de cortisol, l’hormone du stress sécrétée par les glandes surrénales, indique le Dr François Blanchecotte. Ce cortisol entretient un état inflammatoire de bas grade dans l’organisme. Cette inflammation discrète et persistante peut entraîner une augmentation du taux de ferritine.” Et d'ajouter : “Ce n’est pas parce que vous avez un taux de ferritine élevé que vous êtes stressé, et inversement. Ce n’est pas un marqueur spécifique du stress.”

Réduire le stress au quotidien

Pour le taux de ferritine comme pour la santé en général, il faut réduire le stress au quotidien. Pour cela, l’Assurance Maladie recommande d’adopter quelques habitudes simples :

Faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour.

Manger équilibré.

Avoir un bon sommeil, aussi bien en quantité qu’en qualité.

Pratiquer des exercices de respiration profonde pour réduire le stress.

Garder, chaque jour si possible, du temps pour soi.

En 2023, Ipsos a publié une étude sur la santé mentale. Il en ressort que “36 % des Français déclarent que le stress a perturbé leur vie à plusieurs reprises au cours de l'année passée”, indique le communiqué.