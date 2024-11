Stress au travail : est-ce qu’il met la santé cardiovasculaire en danger ?

L'ESSENTIEL Les personnes qui étaient atteintes de stress professionnel étaient plus susceptibles d'avoir des mesures défavorables de santé cardiovasculaire.

20 % des participants de l'étude ont reconnu ressentir du stress au travail.

Les chercheurs appellent à mener d'autres études pour comprendre les mécanismes en jeu dans l'association stress professionnel/hausse des risques cardiovasculaires.

Longues heures de travail, nombres importants de projets, objectifs à atteindre, frustration, manque de reconnaissance, relations conflictuelles avec les chefs ou les collègues… les sources de stress sont importantes au bureau. D’ailleurs, dans un sondage mené par ADP en 2022, près des deux tiers des salariés français (64 %) ont reconnu y être confrontés au moins une fois par semaine.

Mais quel est le poids du stress professionnel sur la santé cardiovasculaire ? Des chercheurs américains sont parvenus à l’évaluer et ont publié leurs conclusions dans la revue Journal of the American Heart Association, le 6 novembre 2024.

Stress professionnel : un risque accru de maladies cardiovasculaires

Afin de déterminer si ces tensions et pressions professionnelles pouvaient impacter le cœur, l’équipe a étudié les dossiers médicaux de 3.579 personnes âgées de 45 à 84 ans ayant participé à une étude sur l'athérosclérose entre 2000 et 2002. Le niveau de stress lié à leur emploi des participants a été évalué par le biais d’un questionnaire et leur santé cardiovasculaire les mesures Life's Simple 7 de l'American Heart Association (tabagisme, activité physique, IMC, régime alimentaire, cholestérol total, tension artérielle et glycémie).

20 % des répondants ont indiqué être atteints de stress professionnel. Les analyses des données recueillies montrent que ces salariés, angoissés par leur travail, étaient respectivement 25 % et 27 % moins susceptibles d'avoir des scores de santé cardiovasculaire moyens (9 à 10 points) et optimaux (11 à 14 points) par rapport à ceux n'étant pas confronté au stress au bureau. Or, ces notes prédisent le fonctionnement du système cardiaque. Ainsi, en d'autres termes, ils avaient plus de risques de rencontrer des problèmes cardiaques et de développer des maladies cardiovasculaires plus tard.

Santé cardiovasculaire : il faut prévenir le stress au travail

Les auteurs de l’étude concluent que le stress lié au travail est bien associé à un risque accru de mauvaise santé cardiovasculaire. Ils ajoutent que "ces résultats soulignent l'importance du bien-être psychologique en milieu de travail et suggèrent la nécessité d'études sur les interventions qui peuvent réduire le stress lié au travail et promouvoir la santé cardiovasculaire".

"Pour résoudre la question de santé publique du stress lié au travail et de ses effets néfastes sur la santé cardiovasculaire, les recherches futures devraient donner la priorité à l'utilisation d'études longitudinales pour identifier les mécanismes sous-jacents à cette association", précisent le premier auteur Dr Oluseye Ogunmoroti de l'Université Emory et l'auteure principale Dr Erin Michos de l'Université Johns Hopkins dans un communiqué.