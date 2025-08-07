  • CONTACT
Espérance de vie

Les soirées festives des vacances peuvent-elles réduire l’espérance de vie ?

Pour les fêtards, les vacances sont souvent l’occasion de multiplier les soirées et parfois les excès… Mais est-ce dangereux pour la santé ? On vous répond !

Les soirées festives des vacances peuvent-elles réduire l'espérance de vie ?
L'ESSENTIEL
  • Les soirées festives de l’été peuvent nuire à la santé si les excès d’alcool, le manque de sommeil ou la consommation de drogues se multiplient.
  • Ces comportements augmentent les risques de troubles physiques, psychiques, d’accidents ou même de décès prématuré.
  • Pour profiter sans danger, il faut rester vigilant, bien entouré et respecter quelques règles de prévention.

L’été est souvent l’occasion de relâcher ses efforts, de profiter. Pendant les vacances, les retrouvailles entre amis et/ou en famille nous font veiller tard et, pour les plus fêtards, parfois  jusqu’au petit matin ! Le manque de sommeil et les comportements parfois dangereux peuvent avoir une incidence sur la santé. Mais tout dépend de la fréquence de ces moments, de ce que vous faites et consommez !

Faire la fête, c’est moins dormir 

Le premier problème des soirées d’été est le manque de sommeil. Se coucher tard dérègle l’horloge biologique, ce qui est une épreuve pour l’organisme et peut avoir de graves conséquences. 

En effet, selon une étude publiée dans la revue Chronobiology International, cette perturbation de l’horloge biologique peut entraîner des troubles psychologiques, du diabète, de l'hypertension, des problèmes respiratoires ou encore des dysfonctionnements rénaux ou hépatiques. 

Ainsi, les fêtards seraient plus à risque de décès prématuré et ce, d’autant plus, que la fatigue chronique favorise les comportements à risque, comme la consommation de tabac ou encore une alimentation déséquilibrée et grasse. 

SUR LE MÊME THÈME

Pas plus de deux verres d’alcool par jour

L’été, on s’autorise généralement plus d’écarts… Mais beaucoup restent dangereux, même à court terme. Ainsi, été comme hiver, l’idéal est de suivre les recommandations de Santé publique France (SpF) : pas plus de deux verres d’alcool par jour, avec un maximum de dix par semaine et avec des jours sans consommation. Dépasser ces quantités peut, même à court terme, entraîner des problèmes de santé, avec une augmentation du risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète, etc. 

Mais l’alcool n’est pas la seule substance problématique. Les drogues sont plus consommées la nuit, lors de soirées. Outre les problèmes d’addiction et de dépendance, elles peuvent avoir de graves conséquences à court terme. En 2022, il y a eu 638 décès liés à une surconsommation de substances psychoactives, un médicament ou une drogue illicite, selon l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France. De plus, tout comme l’alcool, ces substances sont aussi à l’origine d’accidents de la route et de violences. 

Pour faire la fête en toute sécurité, été comme hiver, il faut éviter les comportements dangereux et pour cela : 

Enfin, un autre danger augmente ces dernières années : la soumission chimique. Il s’agit de situations où une substance dite “psychoactive” est administrée à l’insu d’une personne pour altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. En 2022, il y a eu 97 victimes, dont 82,5 % étaient des femmes ayant entre 9 mois et 90 ans, selon les chiffres officiels. Pour limiter le risque, il faut toujours surveiller son verre et le changer s’il a un goût suspect. 

En gardant tous ces conseils à l’esprit, vous pouvez donc faire la fête cet été, sans crainte pour votre santé et votre sécurité. 

