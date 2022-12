Les fêtes peuvent être bénéfiques pour la santé et le bien-être

L'ESSENTIEL Les célébrations dans des lieux desservant des populations plus à risque de solitude et d'isolement, comme les maisons de retraite ou les Ehpad, peuvent être particulièrement bénéfiques, soulignent les chercheurs.

La professeure Wight et ses collègues ont utilisé des expériences comportementales pour interroger des milliers de personnes durant plusieurs années.

Selon des chercheurs américains de l'université de l'Indiana, une grande fête est bénéfique pour la santé et le bien-être. Leur étude, publiée dans le Journal of Public Policy & Marketing, révèle que s’investir pour célébrer les événements positifs de la vie en se rassemblant pour manger et boire conduit souvent à se sentir plus soutenu socialement.

Bien-être : le soutien social pendant les fêtes est lié à une meilleure santé

Les auteurs de l’étude définissent le soutien social comme la confiance envers le fait que notre réseau d’amis et de proches sera présent pour nous lorsque des événements négatifs de la vie se produiront. Les chercheurs affirment que ce sentiment est associé à de meilleurs résultats en matière de santé et de bien-être, notamment une meilleure espérance de vie ainsi que moins d'anxiété et de dépression.

Pour favoriser la perception d’un soutien social plus important, les auteurs de l’étude expliquent que les fêtes doivent remplir trois conditions : se rassembler, manger ou boire, et faire volontairement un effort "pour reconnaître les réalisations positives des autres".

"De nombreuses célébrations à cette période [Noël et le Nouvel An], incluent deux des trois conditions - manger et boire tout en se rassemblant. Ajouter la troisième condition est la clé", a déclaré la co-autrice de l'étude Kelley Gullo Wight, professeure adjointe à la Kelley School of Business de l'université de l'Indiana, dans un communiqué universitaire. "Par exemple, prenez le temps de féliciter quelqu'un pour avoir été accepté dans son université de premier choix, ou pour un projet de travail qui s'est bien déroulé, ou encore pour une nouvelle offre d'emploi. Cela maximisera les avantages pour votre bien-être et le bien-être de tous les participants à cette fête de fin d'année", recommande-t-elle.

Nous sommes plus disposés à faire des dons au moment des fêtes

Les auteurs de l’étude ajoutent que, même si le rassemblement se fait à distance de façon virtuelle, s’il remplit les trois conditions, il pourra également augmenter le soutien social perçu, ainsi que tous les avantages qui viennent avec. Cependant, selon eux, il est vital pour les décideurs politiques qui cherchent à mettre en œuvre des mesures pour lutter contre la propagation de la Covid-19 pouvant avoir un impact sur les rassemblements sociaux, de comprendre les avantages de ces célébrations.

Autre observation intéressante : "Nous avons constaté que lorsque les gens se sentent socialement soutenus après une célébration, ils sont plus 'pro-sociaux' et plus disposés à donner de leur temps ou à faire un don à une cause", relève la co-autrice Danielle Brick, professeure adjointe de marketing à l'université du Connecticut. "Ce serait le bon moment pour les organisations à but non lucratif de lancer des campagnes de dons, à peu près au moment où de nombreuses personnes célèbrent des événements positifs de la vie, comme les vacances ou les remises de diplômes", ajoute-t-elle.