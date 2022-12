9ème vague de Covid : où se faire vite vacciner avant les fêtes ?

L'ESSENTIEL Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus, dès trois mois après la dernière injection ou la dernière infection à la Covid-19, rappelle le site gouvernemental Santé.fr

Les personnes âgées de plus de 60 ans, les adultes à risque de forme grave de Covid-19, les femmes enceintes et les proches des personnes vulnérables ou immunodéprimées sont éligibles à un deuxième rappel vaccinal.

"Les pharmaciens, les médecins, les infirmiers sont tous mobilisés", assure la Direction générale de la Santé (DGS) dans Ouest-France pour encourager les Français à se faire vacciner contre la Covid-19 avec les nouveaux vaccins.

Le rappel de vaccin anti-Covid est indispensable pour protéger les plus fragiles

En effet, la Covid-19 provoque toujours des hospitalisations et des décès et la nouvelle campagne de rappel vaccinal lancée début octobre a été peu suivie. Une situation d’autant plus dangereuse qu’en parallèle, "la bronchiolite reste très présente et l’épidémie de grippe progresse rapidement, nécessitant une vigilance accrue de chacun pour protéger les personnes les plus à risques de formes sévères et pour préserver le système de santé”, indique la Haute Autorité de Santé.

Le vendredi 9 décembre 2022, lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé François Braun avait souligné que seulement "2,8 millions de personnes sont vaccinées contre le Covid-19 depuis début octobre. (...) Les Français sont moins bien protégés cette année (...) J’en appelle solennellement à un sursaut de la vaccination”.

Le rappel vaccinal est disponible auprès des professionnels de santé de proximité

À l’approche des fêtes de fin d’année, on observe une hausse du rythme des vaccinations. Ainsi, ce sont environ 400.000 rappels qui ont été effectués entre lundi 5 décembre et jeudi 8 décembre, indique la DGS qui se veut rassurante. "Il y a de moins en moins de centres de vaccination ouverts, mais ce n’est pas un problème car la vaccination est disponible dans un grand nombre de lieux grâce à la médecine de ville”.

On peut retrouver la liste de tous les professionnels de santé habilités à vacciner sur le site gouvernemental Sante.fr : "Plus de 16.000 pharmacies ont commandé des doses de vaccin sur le dernier mois et sont donc impliquées dans la vaccination ; 96 % de la population a accès à une de ces pharmacies à moins de 5 kilomètres de chez eux", assure la DGS.