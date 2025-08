La chanteuse Jessie J réhospitalisée : quels risques après une mastectomie ?

L'ESSENTIEL Après une mastectomie pour un cancer du sein, Jessie J a été hospitalisée d’urgence pour une infection et des complications respiratoires.

Son témoignage met en lumière les suites physiques et mentales parfois méconnues de cette chirurgie.

Douleurs chroniques, troubles de la cicatrisation et lymphœdème font partie des complications fréquentes à surveiller.

La chanteuse britannique Jessie J, 37 ans, a récemment partagé sur les réseaux sociaux une période difficile de son combat contre le cancer du sein. Après avoir subi, en juin dernier, une mastectomie suivie d'une reconstruction mammaire, elle a dû être de nouveau hospitalisée en urgence, rapporte The Independent. "Six semaines après l'opération, j'étais de retour dans le même service, a-t-elle confié dans une story Instagram, photo à l'appui. Ce n'était ni prévu ni attendu."

Infection et difficultés respiratoires

Si les examens ont écarté la thèse d'un caillot sanguin dans le poumon – pas d’embolie pulmonaire, donc – les médecins ont détecté une infection et la présence de liquide dans les poumons. Malgré des difficultés respiratoires du fait d’un épanchement pleural, Jessie J, de son vrai nom Jessica Ellen Cornish, a choisi de quitter l'hôpital, samedi 2 août, pour poursuivre son traitement en ambulatoire.

"Le véritable défi, physiquement, a commencé le jour de l'opération", témoigne la chanteuse de "Price Tag". Entre son rôle de mère et sa carrière, elle reconnaît que la convalescence s'est révélée épuisante : "Mentalement, c'est la période la plus difficile de ma vie."

Comme beaucoup de patientes, l'artiste a dû faire face à des complications courantes après une mastectomie. L'ablation totale d'un sein peut entraîner un syndrome douloureux post-mastectomie, touchant jusqu'à 80 % des femmes, d'après le site de l'Hôpital américain de Paris. Ces douleurs neuropathiques chroniques, souvent décrites comme des brûlures ou des décharges électriques qui ont un impact considérable sur la qualité de vie, résultent de l'atteinte nerveuse ou de tissus cicatriciels.

Des complications post-opératoires fréquentes

D'autres effets secondaires peuvent apparaître après une mastectomie, selon l'Institut du sein : hématomes, infections, lymphocèles (accumulation de liquide lymphatique sous peau), ou encore des difficultés de cicatrisation. La zone axillaire (creux de l'aisselle) n'est pas non plus épargnée : certaines femmes développent des cordes lymphatiques axillaires, ce qui rend le bras douloureux et limite ses mouvements. Leur traitement repose sur la kinésithérapie, les massages lymphatiques et la gestion de la douleur.

Le lymphœdème, un gonflement du bras provoqué par un drainage lymphatique altéré, est une autre complication redoutée. Il se gère par des soins spécifiques : drainage, manchons compressifs, exercices ciblés. Enfin, l'infection post-opératoire, comme celle contractée par Jessie J, n'est pas rare : c’est notamment ce qui est arrivé à la journaliste française Virgilia Hess qui, en rémission d’un cancer du sein, avait été hospitalisée en avril dernier à cause d’une infection liée à une prothèse mammaire posée après une double mastectomie.