Les relations toxiques accélèrent le vieillissement

L'ESSENTIEL Être en contact avec un nombre élevé de harceleurs accélère le vieillissement biologique de 2,5 mois.

Les relations ambivalentes, source à la fois de soutien et de stress, sont plus nocives que celles exclusivement négatives.

L’exposition au harcèlement est liée à une moins bonne santé, à des niveaux plus élevés de dépression et d'anxiété, à une inflammation accrue et à une multimorbidité accrue.

Passer du temps avec ses proches procure, en général, de la joie. Mais avoir dans sa vie des personnes toxiques apportent plus d'angoisse que de moment de bonheur. Ces relations pourraient faire vieillir plus vite. C’est ce qu’a suggéré une étude parue le site MedRxiv. Dans le cadre de ces travaux, les chercheurs américains sont partis d’un constat fait d’autres scientifiques : des liens sociaux forts influencent notre longévité. "Les relations sociales négatives sont des composantes omniprésentes, mais peu étudiées tandis qu’elles sont susceptibles d’accélérer le vieillissement biologique et la morbidité."

Être entourée de personnes toxiques fait vieillir plus vite

En 2012, l’équipe avait découvert que les "amis-ennemis", c’est-à-dire des relations ambivalentes qui soufflent le chaud et le froid, semblent accélérer le raccourcissement des télomères, des gaines protectrices situées à l'extrémité des chromosomes qui participent au vieillissement de l’organisme. Ce phénomène se produit naturellement avec l'âge et a été associé à des pathologies, comme les maladies cardiaques. Dans cette nouvelle recherche, les auteurs ont voulu aller plus loin. Ils ont utilisé des données de réseaux de personnes et des horloges biologiques de vieillissement basées sur la méthylation de l’ADN issues d’un échantillon représentatif de l’Indiana aux États-Unis.

Les résultats ont montré que les relations sociales négatives étaient étonnamment courants. En moyenne, un membre du réseau sur quatre est décrit comme harceleur, et près de 60 % des adultes déclarent en avoir au moins un. D’après les scientifiques, un nombre élevé de harceleurs est associé à un vieillissement biologique accéléré. Plus précisément, le fait d’avoir une personne harceleuse dans sa vie accroît l’âge biologique de 2,5 mois. Les associations les plus marquées étaient observées chez les personnes dont les réseaux comptent plus de 50 % de harceleurs. "Il est crucial de noter que tous les liens négatifs n’ont pas la même influence : les relations ambivalentes, source à la fois de soutien et de stress, accélèrent davantage le vieillissement que celles exclusivement négatives", a précisé l’équipe.

Dépression, inflammation, anxiété : l’exposition au harcèlement accroît le risque

Au-delà du vieillissement épigénétique, l'exposition au harcèlement est associée à une moins bonne santé, à des niveaux plus élevés de dépression et d'anxiété, à une inflammation accrue et à une multimorbidité accrue. "Ces données soulignent le rôle crucial des liens sociaux négatifs dans le vieillissement biologique en tant que facteurs de stress chroniques, ainsi que la nécessité d'interventions visant à réduire l'impact de ces facteurs de stress ancrés dans son entourage afin de favoriser des trajectoires de vieillissement plus saines", ont conclu les chercheurs.