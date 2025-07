Tentatives de suicide : en 5 ans, plus de 80 % de filles ont été hospitalisées dans cette région

L'ESSENTIEL En Pays de la Loire, 20 % des ados de 17 ans ont déclaré avoir eu des pensées suicidaires au cours de l’année 2022, contre 11 % en 2014.

Entre 2019 et 2023, plus de 80 % de jeunes filles de 12-17 ans ont été hospitalisées pour tentatives de suicide.

En Loire-Atlantique, 298 adolescentes ayant tenté de se suicider ont été admises dans un établissement de santé.

Le suicide, un phénomène complexe résultant de l’interaction de nombreux facteurs représente en France près de 10.000 décès par an, soit trois fois plus de décès que les accidents de la route, selon les données du ministère de la Santé. En 2022, 89.251 hospitalisations en médecine et chirurgie ont été recensées pour tentatives de suicide, "mais on estime à 200.000 le nombre de tentatives de suicide au total, celles-ci ne faisant pas toujours l’objet d’un contact avec le système de soins." Chaque année le suicide est responsable de la mort de plus de 400 adolescents dans l’Hexagone, ce qui en fait la deuxième cause de mortalité pour cette tranche d’âge.

Dans le cadre du projet régional, l’Observatoire régional de la santé Pays de la Loire a recueilli puis analysé des données sur l’état de santé des jeunes ligériens et leurs déterminants. L’objectif : élaborer avec les acteurs des territoires une stratégie d’actions de prévention ? Selon les chiffres publiés ce mois de juillet, 20 % des jeunes de 17 ans de cette région ont déclaré avoir eu des pensées suicidaires au cours de l’année 2022, contre 11 % en 2014. En outre, 3,7 % des adolescents du même âge ont signalé, en 2022, avoir fait une tentative de suicide suivie d’un passage à l’hôpital au cours de leur vie, contre 2,8 % en 2014.

Plus de 80 % de jeunes filles de 12-17 ans ont été hospitalisées pour tentatives de suicide entre 2019 et 2023. En Mayenne, le nombre de filles du même âge admises dans un établissement de santé pour tentative de suicide a augmenté de 104 % en cinq ans. "En 2023, 92 filles et 23 garçons résidant dans ce département ont été hospitalisés pour une tentative de suicide (en service de médecine, chirurgie ou psychiatrie)." Dans la Sarthe, ce taux a grimpé de 139 %, avec 136 filles et 15 garçons hospitalisés. En Loire-Atlantique, ce sont 298 adolescentes qui ont été admises dans un établissement de santé à la suite d’une tentative de suicide.

Que faire face à une crise suicidaire ?

"On peut sortir d’une crise suicidaire à tout moment avec de l’aide et un accompagnement adapté", selon le ministère de la Santé. Si un de ses proches a des pensées suicidaires, il est possible de l’aider en appelant le 3114, le numéro national de prévention du suicide dont la ligne est ouverte 24h/24, 7j/7. "Un professionnel de soins (infirmier ou psychologue), spécifiquement formé à la prévention du suicide, sera à votre écoute afin d’évaluer votre situation et vous proposer des ressources adaptées à vos besoins ou à ceux de vos proches. L’appel est gratuit et confidentiel." En cas de risque suicidaire imminent, il convient de contacter le SAMU (15) ou le 112 (numéro européen).