Suicide : plus d’hospitalisations chez les femmes, mais plus de décès chez les hommes

L'ESSENTIEL En 2023, 74.039 passages aux urgences pour geste suicidaire ont été recensés au niveau France entière.

Il y a également eu 91.162 hospitalisations pour geste auto-infligé. Les jeunes filles et jeunes femmes de 11 à 24 ans présentaient les taux d’hospitalisation les plus élevés.

Par contre, ce sont les hommes de 45 ans et plus qui affichaient les taux de décès par suicide les plus élevés.

La santé mentale a été désignée Grande Cause nationale 2025. Et le dernier bilan de Santé Publique France met en exergue que les difficultés psychiques sont bien présentes dans la société française. On a dénombré plus de 74.000 passages aux urgences pour geste suicidaire et plus de 91.000 hospitalisations pour geste auto-infligé (tentatives de suicide et automutilations) en 2023.

Conduites suicidaires : une hausse des hospitalisations en 2023

Les 91.162 hospitalisations après un geste auto-infligé de 2023, comptabilisées par le bilan, représentent une augmentation de 3,4 % par rapport à l’année précédente. Le taux est ainsi de 133,8 hospitalisations pour 100.000 habitants (+2,9 % par rapport à 2022).

Plus des deux tiers de ces prises en charge concernaient la gent féminine. Les jeunes filles de 11 à 17 ans et jeunes femmes de 18 à 24 ans étaient les patientes les plus fréquentes (557,5 et 401,2 pour 100.000 femmes respectivement). "À un niveau plus fin, les jeunes filles de 15-17 ans présentaient le taux le plus élevé toutes classes d’âge et sexes confondus avec 737,1 hospitalisations pour geste auto-infligé pour 100.000 (les 11-14 ans présentaient un taux de 423). Ces taux dont la hausse est observée depuis de nombreuses années, après une baisse en 2020 due probablement à la pandémie de Covid-19, ont fortement augmenté suite à la crise sanitaire et semblent encore continuer leur augmentation en 2023 pour les jeunes femmes de 18 à 24 ans et semblent contenus pour les 15-17 et les 11-14 ans", indiquent les auteurs. Parmi la gent masculine, ce sont les 18-24 ans et les 25-44 ans qui avaient le plus tendance à se faire du mal.

Santé Publique France ajoute que le découpage décroissant nord-ouest/sud-est, visible depuis plusieurs années, se confirme une nouvelle fois. Les taux d’hospitalisation pour conduite suicidaire étaient les plus élevés dans les Hauts-de-France (240,0 pour 100.000 habitants), en Normandie (194,9 pour 100.000) et en Bretagne (194,7 pour 100.000). Ils étaient beaucoup moins importants en Corse (50,1 pour 100.000) et en Île-de-France (72,5 pour 100.000).

Décès par suicide : les hommes représentent 75 % des cas

Si les hospitalisations pour geste auto-infligé augmentent depuis plusieurs années, le nombre de décès par suicide reste stable avec près de 8.900 décès (-0,3 %) en France en 2021. Cela correspond à un taux standardisé de 13,3 décès pour 100.000 habitants (-0,9 % par rapport à 2020). Ici, la primauté féminine observée sur les autres indicateurs (automutilation, tentative de suicide, passage aux urgences) s’efface. En effet, 3 décès par suicide sur 4 concernaient des hommes.

"Chez les hommes, les 65 ans et plus et les 45-64 ans présentaient les taux de décès les plus élevés avec respectivement 38,7 et 29,5 décès pour 100.000 hommes. Chez les femmes, les taux les plus élevés étaient observés pour les mêmes classes d’âge, avec des taux respectivement égaux à 9,7 et 9,5 pour 100 000 femmes", ajoute le rapport.

Par ailleurs, la même coupure nord-ouest/sud-est est observée. Les régions Bretagne (20,7 pour 100.000 habitants) et Normandie (17,7 pour 100.000) déplorent le plus grand nombre de suicides sur l'année. L'Île-de-France (8,4 pour 100.000) et la Corse (10,9 pour 100.000) étaient les régions avec les plus faibles taux.

Si vous ou l'un de vos proches avez des pensées suicidaires, il ne faut pas hésiter à en parler à un professionnel de santé ou appeler le 3114, le numéro national de prévention du suicide. L'appel est gratuit et le service est ouvert 24h/24, 7j/7.

En cas de risque suicidaire imminent, contactez le SAMU (15) ou le 112 (numéro européen).