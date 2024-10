Suicide : ces deux jours où les risques sont les plus élevés

L'ESSENTIEL Le risque de suicide est le plus élevé le lundi et augmente le jour de l'An, selon une nouvelle étude menée dans 26 pays.

Ce phénomène pourrait être dû à la détresse provoquée par la pression du travail au début d'une semaine et des taux plus élevés de consommation d'alcool avant et le jour de l'An ainsi que le week-end.

Pour les chercheurs, leurs travaux pourraient aider à améliorer les campagnes de sensibilisation et la prise en charge des personnes suicidaires.

Les chercheurs appellent à la prudence. Après avoir étudié les données concernant les suicides de 26 pays sur près de quatre décennies, ils ont découvert que les personnes sont plus susceptibles de se suicider le lundi que n’importe quel jour de la semaine. Une hausse des passages à l’acte est aussi observée le jour du Nouvel An.

Risques de suicide : attention aux lundis et au Nouvel An

Pour cette grande étude sur le suicide, les chercheurs ont analysé les circonstances de 1,7 million de suicides survenus dans 26 pays à travers le monde entre 1971 et 2019. Parmi toutes ces nations observées, la Corée du Sud, le Japon, l’Afrique du Sud et l’Estonie présentaient les taux de suicides les plus élevés. Les plus bas ont été enregistrés dans les Philippines, au Brésil, au Mexique et au Paraguay.

Si le nombre de personnes se donnant la mort varie d’un pays à l’autre, les données montrent que le lundi est la journée de la semaine où le risque de suicide est le plus élevé. Entre 15 % et 18 % des suicides ont lieu ce jour-là. Une forte augmentation du risque de suicide était également observée le jour de l’An dans la plupart des pays.

En revanche, le risque de suicide était moindre les autres jours fériés nationaux, “à l’exception des pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, où le risque augmentait généralement un ou deux jours après ces jours fériés”, précisent les chercheurs dans leur article publié dans la revue BMJ.

Autre différence mise en lumière lors de cette étude : si le risque de suicide était plus bas pendant les week-ends dans de nombreux pays d’Amérique du Nord, d’Asie et d’Europe, il grimpait dans les pays d’Amérique du Sud et centrale ainsi qu’en Finlande et Afrique du Sud.

Suicide : des campagnes de sensibilisation plus ciblées

Pourquoi les suicides sont plus nombreux les lundis et le jour du Nouvel An ? Si les chercheurs n’ont pas identifié de causes précises pendant leurs travaux, ils ont avancé plusieurs facteurs pour expliquer le phénomène : une angoisse professionnelle plus élevée au début de la semaine, la consommation d’alcool durant le week-end ou la période des fêtes et l’isolement social pendant la fin de l’année.

"Il est à noter que notre étude a montré que les hommes qui se sont suicidés étaient plus affectés par le jour de la semaine et le jour de l’An que les femmes. Ces différences entre les sexes peuvent également être associées à des disparités dans le capital social et la susceptibilité à l’isolement selon le genre", écrivent les auteurs.

Si des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes en jeu, l’équipe remarque tout de même que ces résultats peuvent aider "à définir des plans d’action de prévention du suicide et des campagnes de sensibilisation" mieux ciblés.