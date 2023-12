Suicide : les cycles menstruels modifient quotidiennement les niveaux de risque

L'ESSENTIEL Les femmes ayant des antécédents suicidaires sont plus susceptibles d’avoir des idées suicidaires pendant la phase périmenstruelle, soit dans les jours précédant ou suivant l'apparition des règles.

Au cours de la phase prémenstruelle, les patientes ont signalé une hausse des symptômes psychiatriques, tels que la dépression, l'anxiété et le désespoir.

Chez certains volontaires, une sensibilité accrue aux hormones de reproduction pourrait jouer un rôle dans l'influence du cycle menstruel sur les pensées suicidaires.

De précédentes recherches ont suggéré que les fluctuations cycliques des hormones ovariennes influençaient le risque aigu de suicide. Cependant, elles ont été menées sur des petits échantillons. Dans une nouvelle étude, des chercheurs de l'université de l'Illinois à Chicago (États-Unis) ont ainsi voulu suivre la façon dont les pensées suicidaires varient au jour le jour au cours du cycle menstruel. "En tant que cliniciens, nous nous sentons responsables de protéger nos patientes d'une tentative de suicide, mais nous ne disposons souvent pas de beaucoup d'informations sur le moment où nous devons nous préoccuper le plus de leur sécurité", a déclaré Tory Eisenlohr-Moul, professeur de psychiatrie à l'UIC, dans un communiqué.

Les femmes présentent un risque accru d'idées suicidaires durant la phase prémenstruelle

Pour les besoins de leurs travaux, les scientifiques ont recruté 119 femmes en ayant eu des idées suicidaires au cours des derniers mois. En répondant à un questionnaire, les participantes ont dû évaluer quotidiennement leurs symptômes psychiatriques (dépression, désespoir, anxiété, sentiment d'accablement, agitation, dévalorisation, sensibilité au rejet, colère) et leurs idées suicidaires pendant au moins un cycle menstruel. Cinq phases du cycle ont été identifiées en lien avec le début des règles et l'ovulation, soit une augmentation du taux d'hormone lutéinisante dans les urines.

Selon les résultats, publiés dans la revue American Journal of Psychiatry, la plupart des patientes de l'étude ont signalé une hausse significative des symptômes psychiatriques, tels que la dépression, l'anxiété et le désespoir au cours des phases prémenstruelles et menstruelles précoces, tandis que d'autres ont signalé des changements émotionnels à différents moments de leur cycle. Les auteurs ont constaté que les symptômes psychiatriques spécifiques accompagnant les pensées suicidaires variaient également d'une personne à l'autre. "Ce n'est pas parce que le cycle rend une personne irritable, qu'elle a des sautes d'humeur ou qu'elle se sent anxieuse, que cela aura nécessairement le même effet sur la suicidalité pour chaque personne", a expliqué Tory Eisenlohr-Moul.

Cycle menstruel et pensées suicidaires : une sensibilité hormonale accrue en jeu

D’après l’équipe, une sensibilité accrue de certaines personnes aux hormones de reproduction (l'œstrogène et la progestérone) pourrait être en jeu dans l'influence du cycle menstruel sur les pensées suicidaires. Cependant, des études supplémentaires doivent être réalisées pour déterminer comment ces informations pourraient être utilisées au mieux par les médecins pour prévenir les tentatives de suicide. "Nous sommes enthousiastes à l'idée d'utiliser les meilleures méthodes existantes pour essayer de créer des modèles de prédiction individuels pour chaque personne, afin de ne pas mettre les gens dans une boîte", a conclu Tory Eisenlohr-Moul.