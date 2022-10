Suicide : une vitamine pourrait réduire les envies de passer à l’acte

L'ESSENTIEL Environ 200.000 tentatives de suicide donnent lieu à un contact avec le système de soins chaque année, selon l'Observatoire national du suicide. 11.200 personnes ont mis fin à leurs jours entre janvier 2020 et avril 2021.

En 2021, il y a eu 23.791 passages aux urgences pour gestes suicidaires, contre 17.333 en 2020. Le nombre global de personnes mettant fin à leurs jours tend néanmoins à diminuer depuis le milieu des années 1980, sauf chez les adolescentes et les jeunes femmes.

Une nouvelle étude, menée sur plus de 850.000 personnes, a montré que la vitamine B9, appelée également acide folique, diminuait fortement le risque suicidaire. Les chercheurs ont constaté que les patients à qui on avait prescrit de la vitamine B9 ont commis 44 % de tentatives de suicide et d’automutilation intentionnelle en moins que les autres. Cette étude, publiée dans JAMA Psychiatry, vient confirmer les résultats de travaux précédents à propos de l’acide folique.

Les chercheurs ont cette fois pris en compte de nombreux facteurs de confusion possibles, notamment l'âge, le sexe, les diagnostics de santé mentale, et plus encore. Même après ajustement pour chacun des facteurs, la prise de vitamine B9 était toujours associée à une diminution du risque de tentative de suicide.

Vitamine B9 : elle pourrait "sauver des dizaines de milliers de vies"

Robert Gibbons, professeur de biostatistique et de médecine à l'université de Chicago et auteur principal de l'étude, espère que cette découverte pourrait améliorer les efforts de prévention du suicide. "Cela pourrait potentiellement sauver des dizaines de milliers de vies, a-t-il déclaré dans un communiqué. Il n'y a pas de véritables effets secondaires, cela ne coûte pas très cher, vous pouvez l'obtenir sans ordonnance."

La vitamine B9 est notamment connue des femmes enceintes puisqu’elle leur est prescrite dès qu'elles envisagent une grossesse afin de réduire le risque de malformation du fœtus. D’ailleurs, l’équipe du professeur Gibbons avait d’abord cru que les résultats surprenants de l’acide folique sur la réduction des tentatives de suicide étaient dus au fait que les femmes enceintes ont tendance à avoir un plus faible taux de suicide. Or, ils ont constaté exactement le même effet chez les hommes.

Comportements suicidaires : "l'acide folique pourrait être un traitement sûr"

Les chercheurs ont même observé que plus une personne prenait de la vitamine B9 longtemps, plus son risque de tentative de suicide avait tendance à être faible. Au cours des 24 mois de suivi de l’étude, chaque mois de prescription de vitamine B9 était associé à une diminution supplémentaire de 5 % du risque de tentative de suicide.

Les auteurs ont donc supposé que, peut-être, les personnes qui prennent des vitamines auraient, en général, envie d’améliorer leur santé et seraient donc moins susceptibles de tenter de se suicider. Pour examiner cette hypothèse, ils ont donc fait une analyse similaire avec un autre complément alimentaire, la vitamine B12, en guise de contrôle. Mais contrairement à l'acide folique, il ne semble pas y avoir de relation entre la vitamine B12 et le risque de suicide.

Si les résultats de cette étude sont confirmés, "l'acide folique pourrait être un traitement sûr, peu coûteux et largement disponible pour les patients ayant des idées ou des comportements suicidaires", soulignent les auteurs.