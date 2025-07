Hydrocéphalie : Billy Joel souffre d’un problème d’équilibre

L'ESSENTIEL Le chanteur Billy Joel est atteint d’hydrocéphalie à pression normale, une maladie neurologique.

Cette maladie est due à une accumulation anormale du liquide céphalo-rachidien dans les ventricules du cerveau, dont le fonctionnement est perturbé.

Les trois principaux symptômes sont les troubles de la marche et de l’équilibre, l’incontinence urinaire (et parfois fécale) et, en dernier, les troubles cognitifs.

"Je me sens bien”, assure le chanteur Billy Joel dans une récente interview pour le podcast Club Random de Bill Maher. Il s'y est confié sur sa maladie neurologique et les symptômes les plus gênants. Il dit avoir un très mauvais équilibre, avec la sensation d'”être sur un bateau”.

Les troubles de l’équilibre, premier symptôme de l’hydrocéphalie

En mai dernier, le chanteur Billy Joel avait annoncé à ses fans qu’il souffrait d’hydrocéphalie à pression normale (HPN). Il avait alors annulé sa tournée, dont le premier concert était prévu le 5 juillet. "Ils n’arrêtent pas de parler de ce que j’ai comme trouble cérébral, alors ça a l’air bien pire que ce que je ressens”, a-t-il expliqué au présentateur. En mai dernier, le chanteur expliquait aussi souffrir de problèmes d’audition et de vue.

La HPN, aussi appelée hydrocéphalie chronique de l'adulte, est due à une accumulation anormale du liquide céphalo-rachidien dans les ventricules du cerveau, dont le fonctionnement est perturbé. Les troubles de l’équilibre et de la marche sont l’un des trois principaux types de symptômes de la maladie, selon les Hospices civils de Lyon (HCL). Les deux autres sont les troubles sphinctériens (incontinence urinaire et parfois fécale) et, en dernier, cognitifs (de la mémoire, de l’attention…).

Hydrocéphalie : quelles sont les causes ?

D’après le National Institutes of Health (NIH), l’agence du gouvernement fédéral des États-Unis chargée de la recherche biomédicale et en santé publique, l'hydrocéphalie peut toucher les adultes mais aussi les enfants et les nourrissons, dès la naissance ou quelques mois après. Chez ces derniers, les symptômes sont différents : tête anormalement grosse, vomissements, somnambulisme, difficultés d'alimentation, yeux fixés vers le bas, ralentissement ou perte de développement, etc.

Le NIH recense plusieurs facteurs de risque chez les adultes : les infections du système nerveux central, les tumeurs au cerveau ou à la moelle épinière, les blessures ou un accident vasculaire cérébral (AVC) provoquant des saignements dans le cerveau. Billy Joel, lui, n'a pas identifié les causes de ce trouble : "Personne ne sait. Je pensais que ça venait de l’alcool. Je ne bois plus maintenant, mais avant je nageais dans l’alcool comme un poisson dans l’eau”.

Ce sont généralement les symptômes qui poussent le patient à consulter. Pour établir un diagnostic, il doit réaliser un bilan clinique, un scanner ou une IRM montrant un élargissement des ventricules du cerveau puis une ponction lombaire pour retirer du liquide céphalo-rachidien. Cette dernière étape est un test : si les symptômes du patient s’améliorent, le patient souffre probablement d’HPN.

Comment l’hydrocéphalie est-elle traitée ?

"L'amélioration de la marche, de la continence et de la cognition après la soustraction suggère que le patient [peut] être un bon candidat à la chirurgie de shunt ventriculopéritonéale”, indique le Manuel MSD. Pendant cette intervention chirurgicale, les médecins placent un shunt, c’est-à-dire un morceau de tube de plastique, dans les ventricules du cerveau et le font passer sous la peau, habituellement vers l’abdomen, pour dévier l’écoulement du liquide céphalo-rachidien. Les patients qui en bénéficient - car tous ne sont pas éligibles - ont généralement moins de troubles, notamment ceux de la marche et sphinctériens. "Cependant, la fonction cognitive s’améliore moins et chez peu de personnes, indique le Manuel MSD. Par conséquent, un diagnostic précoce est important pour que les personnes soient traitées avant le développement de la démence”.