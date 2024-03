Hydrocéphalie : une application gratuite pour aider les personnes atteintes

L'ESSENTIEL L’hydrocéphalie est une pathologie neurologique qui touche environ 830 nouvelles personnes en France chaque année.

L'Association Tête en l'air vient de lancer une nouvelle application appelée "HydroApp" pour les personnes souffrant d’hydrocéphalie.

"HydroApp représente une avancée cruciale pour nous, neurochirurgiens et urgentistes, en nous fournissant les outils nécessaires pour gérer efficacement les dysfonctionnements de la valve. Sa simplicité d'utilisation et son accessibilité en font un allié précieux, permettant aux patients de bénéficier d'un suivi personnalisé et une prise en charge optimisée", explique le Docteur Edouard Gimbert.

L'Association Tête en l'air vient de lancer une nouvelle application appelée "HydroApp" pour les personnes souffrant d’hydrocéphalie.

Hydrocéphalie : pourquoi une nouvelle application ?

L’hydrocéphalie est une pathologie neurologique qui touche environ 830 nouvelles personnes en France chaque année. Elle résulte d’une accumulation anormale du liquide cérébro-spinal qui a pour conséquence de comprimer le cerveau et la moëlle épinière.

Une intervention neurochirurgicale rapide en est le traitement standard. L’objectif de cet acte est de normaliser la pression intracrânienne, soit par une ventriculocisternostomie (orifice dans la tête pour évacuer le surplus de liquide), soit par la pose d’une valve de dérivation, le but étant de créer une circulation pour que l’écoulement du liquide cérébro-spinal soit optimal.

"L’hydrocéphalie nécessite un suivi médical à vie, c’est pourquoi les patients doivent porter une attention particulière à leur état de santé et bien maîtriser leur quotidien sous peine de subir des complications graves", expliquent les auteurs du projet dans un communiqué de presse. "Pour les éviter, faciliter les échanges avec les professionnels de santé (notamment en cas d’urgence) et aider les personnes atteintes par cette pathologie dans leur gestion du quotidien, l'Association Tête en l'air a donc développé HydroApp", détaillent-ils.

Hydrocéphalie : comment fonctionne la nouvelle application ?

Gratuite et conçue avec des neurochirurgiens, l’application HydroApp est disponible en français ou en anglais sur les plateformes iOS et Android. Son utilisation offre notamment :

- un carnet de santé dématérialisé pour sauvegarder les différentes informations concernant l’hydrocéphalie (valve, réglages, imageries, neurochirurgien référent, historique, etc.) ; pour noter dans les dossiers de suivi les épisodes de maux de tête et d’allergies ; pour faire le point sur le traitement ou encore le suivi ophtalmologique.

- Le suivi des symptômes associés à l'hydrocéphalie, pour facilement noter leur évolution au fil du temps et mieux les transmettre aux professionnels de santé.

- La gestion des rendez-vous, pour aider à planifier et à suivre les consultations médicales, favorisant ainsi une meilleure coordination des soins.

- Un répertoire complet avec les contacts utiles (hôpital, neurochirurgien référent, médecin traitant, ophtalmologue, urgences...).

- Des infos et des conseils pour en savoir plus sur la maladie ou répondre aux interrogations soulevées par les patients ainsi que par leurs proches.

"HydroApp permet d’avoir tout notre dossier dématérialisé et accessible rapidement. Elle permet donc de s’affranchir de son dossier papier et de ses imageries de référence en cas de déplacement, cela est très pratique" se félicite Anaïs, elle-même atteinte d’hydrocéphalie.

"HydroApp représente une avancée cruciale pour nous, neurochirurgiens et urgentistes, en nous fournissant les outils nécessaires pour gérer efficacement les dysfonctionnements de la valve. Sa simplicité d'utilisation et son accessibilité en font un allié précieux, permettant aux patients de bénéficier d'un suivi personnalisé et une prise en charge optimisée" conclut le Docteur Edouard Gimbert.