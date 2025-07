Syndrome de l'intestin irritable : le gluten et le blé seraient sans danger pour certains patients

L'ESSENTIEL En termes d’aggravation des symptômes du syndrome de l’intestin irritable, aucune différence significative n’a été observée après l’ingestion du gluten, du blé et du placebo.

Chez des patients présentant une réelle sensibilité à cette protéine alimentaire, ce sont les attentes et les idées reçues, plutôt que les ingrédients eux-mêmes, qui déclencheraient les symptômes.

Certains devraient bénéficier d'un accompagnement diététique, d'un soutien psychologique et de soins personnalisés pour "les aider à réintroduire le gluten et le blé en toute sécurité dans leur alimentation."

Crampes abdominales, ballonnements, diarrhée, flatulences… Ces symptômes se manifestent en cas de syndrome de l'intestin irritable, aussi appelé colopathie fonctionnelle, qui touche environ 5 % de la population française. Souvent, les personnes concernées, dont la qualité de vie est altérée, attribuent le déclenchement de ces signes à l’ingestion de gluten ou de blé. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue The Lancet Gastroenterology & Hepatology, des chercheurs de l’université McMaster (Canada) ont voulu comparer les réponses symptomatiques au blé et au gluten avec un test de provocation sans gluten chez des patients.

Les mêmes effets indésirables signalés après l’ingestion du gluten, du blé et du placebo

Pour les besoins des recherches, l’équipe a recruté 29 personnes, âgées de plus de 18 ans, souffrant du trouble de fonctionnement de l’intestin et déclarant se sentir mieux grâce à un régime sans gluten mis en place au moins trois semaines avant leur inscription. Sur trois périodes de sept jours séparées par des périodes de sevrage de 14 jours, les participants ont mangé des barres de céréales contenant soit du gluten, soit du blé entier, soit aucun des deux (placebo), sans savoir lesquelles, dans un ordre aléatoire. Après chaque test, les volontaires ont signalé leurs symptômes et des échantillons de selles ont été analysés pour mesurer objectivement leur consommation de gluten et de blé. Selon les résultats, le nombre de patients ayant ressenti une aggravation des symptômes était similaire dans les trois groupes. Dans le détail, les effets indésirables ont été signalés chez 26 participants après l’ingestion de blé, 26 patients après la consommation de gluten et 26 patients après l'administration du placebo. "Aucun patient n'a signalé d'effet indésirable grave."

Syndrome de l'intestin irritable : "la croyance qui favorise la survenue de leurs symptômes"

D’après l’équipe, les attentes et les idées reçues jouent un rôle dans l’apparition des symptômes gastro-intestinaux dans de nombreux cas. "Les patients qui pensent réagir au gluten ne le pensent pas tous. Certains présentent une réelle sensibilité à cette protéine alimentaire, mais pour beaucoup d'autres, c'est la croyance elle-même qui favorise la survenue de leurs symptômes et leurs futurs choix d'éviter les aliments contenant du gluten. (…) En effet, le rôle important des réseaux sociaux et des communautés en ligne peut alimenter l'idée que le gluten est nocif", a expliqué Premysl Bercik, auteur principal des travaux. Ce phénomène psychologique s’appelant l’effet nocebo, où des attentes négatives peuvent à elles seules déclencher de véritables symptômes, pourrait en être en partie la cause.

Un accompagnement diététique et un soutien psychologique sont nécessaires

Les données suggèrent que certains adultes atteints du syndrome de l’intestin irritable pourraient bénéficier d'un accompagnement personnalisé. "Ce que nous devons améliorer dans la prise en charge clinique de ces patients, c'est de les accompagner davantage, et non pas simplement leur dire que le gluten n'est pas le déclencheur et de passer à autre chose. Nombre d'entre eux pourraient bénéficier d'un soutien et d'un accompagnement psychologiques pour les aider à réintroduire le gluten et le blé en toute sécurité dans leur alimentation", ont conclu les scientifiques.