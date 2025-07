Accident dans un parc aquatique : amputé d’une jambe, il ressent «des douleurs fantômes»

L'ESSENTIEL Un adolescent de 17 ans a été amputé de la jambe droite après un accident sur un toboggan dans un parc aquatique.

Depuis l’opération, il souffre de douleurs fantômes, un phénomène courant chez les personnes amputées, selon le Manuel MSD.

Des traitements comme la neurostimulation ou l’acupuncture peuvent aider à soulager ces douleurs fantômes.

Le drame s’est produit le 14 juin dernier. Ce jour-là, Wilson Seigler passe la journée à Jura Splash, un parc aquatique situé à Desnes, en Bourgogne-Franche-Comté, où il va souvent avec ses amis. Il connaît bien les attractions, notamment un "toboggan avec des vagues", a-t-il indiqué au quotidien Le Progrès. "Ce toboggan-là, je le crains, on ne peut pas trop gérer, donc je m’étais bien mis droit, poursuit-il. Et puis dans mon groupe, je suis le plus prudent, c’est moi en général qui raisonne les autres".

Parc aquatique : l'accident a "condamné" sa jambe

Lors de sa descente, l’adolescent de 17 ans est projeté au mauvais endroit. Sa jambe droite se coince entre deux structures, le choc provoque la remontée de sa rotule et de son tibia. Emmené à l’hôpital de Lons, sa jambe est remise en place et les soignants tentent de "réparer les artères”.

L’état de l’adolescent empire et il est transféré au CHU de Besançon. Quelques jours après, le diagnostic tombe : la jambe est condamnée, il faut l'amputer. "Ils sont allés voir mon fils pour lui expliquer, détaille Jean-Stéphane Seigler, le père de la victime. Ils lui ont dit qu’ils lui laissaient une semaine pour réfléchir à tout ça et accepter l’annonce, il a répondu 'Si ma jambe est condamnée, autant le faire tout de suite'". L’opération est réalisée le 15 juillet dernier.

L’apparition de douleurs fantômes au niveau de la jambe amputée

L’intervention chirurgicale s’est bien déroulée. Mais, depuis, le jeune patient dit souffrir de "douleurs fantômes" au niveau de la partie amputée de sa jambe droite. Un phénomène courant chez "la plupart des personnes amputées”, selon le Manuel MSD, qui "ressentent une douleur qui semble provenir du membre amputé (douleur du membre fantôme) à un moment donné”.

Comment expliquer cette sensation ? La douleur est bien réelle mais sa localisation est fausse. Elle peut se manifester de différentes façons : des pincements, des picotements ou encore une douleur soudaine, fulgurante, pulsatile, sourde, brûlante, constrictive ou compressive.

"La douleur du membre fantôme commence généralement quelques jours après l’amputation, mais elle peut n’apparaître que quelques mois ou plusieurs années après, indique le Manuel MSD. [Elle] est souvent plus intense peu de temps après l’amputation, puis diminue avec le temps”. Pour la soulager, le patient peut faire de la neurostimulation électrique transcutanée (TENS), de l’acupuncture ou encore de la stimulation de la moelle épinière.