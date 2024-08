Amputée des deux jambes après une piqûre d'insecte dans son jardin

Après avoir passé la journée à s’occuper de ses plantes dans son jardin en septembre 2023, Josie Rowley a remarqué deux piqûres d’insectes sur sa jambe gauche. Mais ce qui ressemblait au départ à des boutons de moustique, a pris un tournant dramatique... conduisant à l’amputation de ses deux jambes.

La Britannique de 69 ans s'est souvenue du soir où elle a remarqué les deux traces rouges sur sa jambe dans les pages du Daily Mail. "Je ne sais pas vraiment ce qui m'a mordu", a-t-elle expliqué avant d’ajouter "j’ai pensé juste que peut-être une fourmi avait rampé dans mon jean ou une autre créature".

Mais le lendemain, les boutons avaient grossi. "Au fil des jours, ils sont devenus douloureux, puis ils se sont transformés en d'horribles ulcères. C'est à ce moment-là que j'ai fait mettre des bandages de compression", a-t-elle confié.

Malheureusement les soins fournis n'ont pas été efficaces. Peu de temps après, ses orteils ont commencé à noircir. Les médecins ont utilisé plusieurs techniques pour tenter de sauver ses membres, dont des antibiotiques et une thérapie par les sangsues. Mais rien n’a pu mettre un terme à l’infection qui se propageait.

Après des mois d’aller-retour à l'hôpital, Josie Rowley, qui souffre aussi d’arthrite, a été de nouveau admise à l'hôpital pour des douleurs extrêmes en février dernier. C’est alors que les docteurs lui ont parlé d'amputation.

"J'étais dévasté parce que tout cela n'est sûrement pas dû à quelques piqûres d'insectes ? C'était fou, je jardine depuis des années et des années."

La première amputation de Josie a été programmée en mars dernier. Dix jours après cette opération, la patiente a appris qu’elle allait également perdre sa deuxième jambe. La circulation sanguine n'était pas suffisante dans le membre pour assurer la guérison des ulcères qui s’y développaient.

"Quand j'ai perdu ma première jambe, j'étais si calme quand je suis sorti de la salle d’opération. Mais 10 jours plus tard, ils ont enlevé l'autre jambe. Avec une amputation, vous pouvez encore manœuvrer un peu, mais quand ils ont enlevé l'autre jambe, c'était une autre histoire."

Depuis sa sortie de l'hôpital, Josie se déplace à l’aide d’un fauteuil roulant électrique et vit chez sa fille, car son logement n’est pas adapté à son handicap. Sa famille a lancé une page GoFundMe pour financer l’achat d’un véhicule accessible en fauteuil roulant.

