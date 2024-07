Piqûres d'insectes, coups de soleil... les conseils d'un dermatologue pour protéger vos enfants

L'ESSENTIEL Des produits adaptés peuvent protéger les enfants des piqûres d'insecte, comme ceux contenant du DEET.

En cas de coupure ou d'éraflure, il faut bien nettoyer la plaie et appliquer une pommade cicatrisante, puis un pansement.

Pour éviter les coups de soleil, la crème solaire, des vêtements adaptés et une exposition limitée sont primordiaux.

Les grandes vacances démarrent le vendredi 5 juillet en France. Si les enfants savourent généralement cette période de relâche, elle peut parfois être mouvementée. L’été est propice à certains bobos ou petites blessures. Pour les limiter, le dermatologue pédiatrique Jayden Galamgam fournit quelques conseils sur le site de son université, UCLA Health.

Comment protéger les enfants des piqûres d’insecte ?

Sa première recommandation concerne les piqûres d’insecte. Selon lui, il est primordial d’éviter les zones où la concentration en insectes est importante. Si cela n’est pas possible, il faut porter des vêtements adaptés, longs et couvrants et recouvrir la peau des enfants de produits insectifuge. "Le DEET est le répulsif le plus courant et le plus efficace, rappelle-t-il. Cependant, son utilisation chez les jeunes enfants suscite certaines inquiétudes en raison de rares cas de toxicité cérébrale. L'American Academy of Pediatrics affirme que les répulsifs contenant du DEET avec des concentrations de 30 % ou moins peuvent être utilisés en toute sécurité sur les enfants s'ils sont appliqués correctement."

En cas de doute, il suggère d’utiliser d’autres produits, notamment la picaridine, un produit à l’efficacité similaire, qui est inodore, non gras et sans effet secondaire signalé. "Il existe d'autres insectifuges disponibles, tels que l'IR3535, l'huile d'eucalyptus citronné, le p-menthane-3,8-diol, l'huile de cataire, la citronnelle et la 2-undécanone", complète-t-il.

Ces produits peuvent protéger les enfants des piqûres de moustique, des morsures de tiques ou d’autres insectes. Ils doivent être appliqués uniquement sur la peau exposée, loin des yeux, de la bouche et des plaies ouvertes. "Évitez les produits qui combinent un répulsif et un écran solaire, car cela pourrait diminuer l'efficacité de l'écran solaire", alerte ce spécialiste. En cas de réaction allergique, il faut immédiatement laver la peau avec de l’eau et du savon. Si l’état de l’enfant s'aggrave, il faut contacter rapidement un professionnel de santé.

Coupures et éraflures : comment limiter le risque d’infection chez les enfants ?

Les enfants peuvent aussi se faire de petites blessures sans gravité, comme des éraflures ou des coupures. Dans ces cas, Jayden Galamgam conseille de nettoyer la plaie avec de l’eau et du savon, puis d’appliquer une pommade cicatrisante ou de la vaseline avant de recouvrir la zone avec un pansement. "En général, il n’est pas nécessaire d’utiliser des pommades antibiotiques, sauf en cas de risque d’infection, indique-t-il. Si une infection est suspectée, consultez votre médecin généraliste."

Coups de soleil : comment les éviter chez les enfants ?

L’été est aussi synonyme de soleil, or il peut être dangereux pour les enfants. Le dermatologue rappelle qu’il est conseillé d’éviter l’exposition au soleil en milieu de journée, de porter des vêtements légers et un chapeau. "L’utilisation quotidienne d’un écran solaire à large spectre avec au moins 30 SPF est la clé pour prévenir les dommages causés par le soleil", souligne-t-il. Il conseille d’utiliser des écrans solaires minéraux, qui créent une barrière sur la peau qui reflète la lumière UV, et qui sont adaptés pour les enfants. Ils peuvent être appliqués immédiatement avant l'exposition au soleil. En revanche, les écrans solaires chimiques, qui absorbent les rayons, doivent être appliqués 15 à 30 min avant l’exposition. "La crème solaire doit également être réappliquée après une baignade ou après avoir beaucoup transpiré", soulève-t-il.

Si des coups de soleil apparaissent malgré cela, il conseille d’utiliser des compresses imbibées d’eau froide sur les zones concernées, une lotion à la calamine et des gels à base d'aloe vera "pour soulager l’inconfort". Si la brûlure causée par le coup de soleil est plus grave, il faut consulter un médecin.