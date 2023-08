Piqûre de guêpe : 6 signes qu'il faut appeler les urgences

L'ESSENTIEL Les piqûres de guêpes, d'abeilles ou de frelons tuent chaque année dix à vingt fois plus de personnes que les vipères.

En cas de piqûre, il faut identifier l'insecte responsable et retirer le dard si c'est une abeille.

En cas de réaction toxique ou allergique, il est nécessaire d'appeler les services d'urgence.

Chaque année en France, les dards des guêpes, des abeilles ou des frelons, des insectes de l'ordre des hyménoptères, tuent dix à vingt fois plus de personnes que les vipères. En principe, ces insectes ne sont pas agressifs, ils ne piquent que lorsqu'ils pensent être attaqués, quand ils sont à la recherche de nourriture ou s’ils sont dérangés dans leur nid.

Le meilleur conseil pour éviter les piqûres : ne portez pas de produits d'hygiène parfumés et habillez-vous avec des vêtements clairs et couvrants. À l'extérieur, évitez de boire dans des canettes, car vous ne pourrez pas voir ce qui se cache à l’intérieur. Il est aussi préférable de ne pas marcher pieds nus ou en sandales dans la nature, près des plans d'eau ou sur l'herbe.

Guêpe, Abeille, frelon : comment réagir à une piqûre ?

Si vous êtes piqué, vous devez identifier l'insecte responsable. Si c'est une abeille, retirez le dard, elle est le seul hyménoptère à le laisser et ne pourra donc plus piquer. Vous pouvez utiliser vos ongles, le bord plat d'un couteau ou même une carte de crédit. Mais attention de ne pas utiliser de pince à épiler, elle pourrait percer la glande à venin et en libérer davantage.

Quel que soit le type de piqûres, frelons, guêpes ou abeilles, désinfectez d'abord la zone avec de l'eau et du savon, puis avec une solution désinfectante. Si la douleur est intense, prenez des analgésiques comme du paracétamol ou de l'ibuprofène. Et surveillez la piqûre pendant 48 heures.

Piqûre d'insecte : quand faut-il appeler les services d'urgence ?

Une piqûre de guêpe, d'abeille ou de frelon peut provoquer une réaction toxique ou allergique. Un homme de 40 ans est tombé dans le coma à la suite d’une réaction allergique après avoir été piqué par un frelon. Si vous avez des symptômes, appelez les services d'urgence, le SAMU, surtout en cas de piqûres multiples (plus de 20 pour les adultes, mais seulement 4 ou 5 pour les enfants) ou bien en présence de certaines réactions :