Il est amputé des jambes après avoir mangé des restes de riz au poulet

L'ESSENTIEL La septicémie désigne une affection potentiellement mortelle qui correspond à l’infection du sang.

Elle peut être provoquée par une bactérie, un virus ou un champignon.

Souvent minorées, les intoxications alimentaires peuvent être gravissimes. C’est ce que rappelle la triste histoire d’un étudiant américain, amputé des jambes et des doigts après s’être intoxiqué avec le plat de riz au poulet de son colocataire.

Vomissements, frissons, maux de tête

Les médecins qui l’ont pris en charge racontent dans le New England Journal of Medicine que le plat asiatique avait été acheté la veille dans un restaurant, puis conservé au frigo. Après l’avoir mangé, le jeune homme de 19 ans a immédiatement été pris de douleurs intenses au ventre, de vomissements, de frissons, d’essoufflement et de maux de tête. Sa nuque s’est raidie, sa vision est devenue floue, sa température est montée et son rythme cardiaque s'est emballé. Quelques heures plus tard, sa peau a viré au violet.

Une bactérie en cause

Un ami l’a donc amené aux urgences, où il est arrivé totalement conscient. Après plusieurs examens sanguins et urinaires, les médecins lui ont diagnostiqué une septicémie due à la bactérie alimentaire "neisseria meningitidi". Malgré une prise en charge rapide dans deux hôpitaux successifs, ils n’ont pas pu sauver les jambes et les doigts de leur patient.

L'étudiant ne souffrait pas d’allergie particulière, mais n’avait pas reçu la dose de rappel du vaccin contre le méningocoque (recommandée à l'âge de 16 ans). Il fumait également beaucoup de tabac et de marijuana.