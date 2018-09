Septicémie mortelle : une petite fille contracte une bactérie en essayant des chaussures neuves

Fin août, le quotidien britannique The Sun nous racontait la mésaventure glaçante de Sienna, une fillette de quatre ans qui a contracté une septicémie après avoir enfilé une paire de chaussures pieds nus dans un magasin. "C'était l"été, alors ma fille portrait des sandales", a expliqué sa mère Jodie Thomas au quotidien britannique.

Le lendemain de cette séance d'essayage, Sienna souffrait de spasmes et de vives douleurs au niveau de l'une de ses jambes. Sa mère l'emmène à l'hôpital : le lendemain, les médecins lui diagnostiquent une septicémie. L'enfant aurait contracté une bactérie présente dans les chaussures essayées qui a pu s'immiscer dans une plaie, supposent les soignants.

Emporter une paire de chaussettes de rechange

Sienna a passé 5 jours à l'hôpital mais a finalement pu rentrer chez elle. "[Les médecins] pensaient devoir opérer (...) mais ils ont réussi à drainer tout le pus de sa jambe et, selon eux, le goutte à goutte antibiotique fera le travail", précise sa mère.

Jodie Thomas a souhaité faire partager son expérience traumatisante à tous les autres parents : "Je conseille aux mamans et aux papas qui font les courses de rentrée d'emporter une paire de chaussettes de rechange avec eux", préconise-t-elle.

Fièvre, rythmes cardiaques accélérés...

Créé par le médecin français Pierre Piorry en 1837, le terme septicémie désigne la présence de bactéries dans le sang. Cette infection touche généralement des patients dont le système immunitaire est affaibli.

La septicémie et le choc septique peuvent être déclenchés localement en présence d'une infection (champignon, péritonite, pneumonie, infection urinaire, infection sur cathéter, etc.) y compris une infection apparemment aussi mineure qu'un ongle déchiré.

Ce n'est pas l'infection elle-même, mais la réponse du système immunitaire à cette infection qui est en cause. Normalement, une infection est localisée et le système immunitaire peut empêcher sa propagation à d'autres parties du corps.



Cependant, si une infection est particulièrement grave, elle peut se propager avant que le système immunitaire ait la possibilité de la maîtriser, ce qui entraîne un surmenage du système immunitaire et une inflammation qui s'étend sur tout le corps. De là, elle peut s'avérer fatale.

Six millions de décès dans le monde

Les symptômes d'une septicémie sont nombreux : fièvre ou hypothermie, respiration et rythme cardiaque accélérés, augmentation ou diminution du nombre de globules blancs du sang...

Sur les 30 millions de cas de septicémie déclarés chaque année dans le monde, 6 millions ont entraîné la mort, soit autant de décès que l’infarctus du myocarde, selon l'Institut Pasteur.