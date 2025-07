La semaine de 4 jours, c’est bénéfique pour la santé physique et mentale !

L'ESSENTIEL Les employés bénéficiant d'une semaine de quatre jours travaillent en moyenne cinq heures de moins par semaine.

Ils signalent une réduction plus importante du risque de burn-out et une amélioration de leur satisfaction au travail et de leur santé mentale.

Un meilleur sommeil, une efficacité accrue au travail et une fatigue moindre semblent expliquer les améliorations.

"Le temps passé au travail est un aspect fondamental des conditions de travail qui influence de nombreux aspects de la vie des personnes", selon des chercheurs du Boston College. Dans une récente recherche, ces derniers ont voulu étudier comment la mise en place d'une semaine de quatre jours dans toute l'organisation, sans réduction de salaire, affecte le bien-être des employés.

Burn-out : la semaine de 4 jours réduit le risque

Pour ces travaux, l’équipe a demandé à 141 entreprises ou organisations de procéder à une réorganisation du travail afin d'améliorer l'efficacité et la collaboration, puis de procéder à l’intervention, soit l’adoption de la semaine de travail de quatre jours, durant six mois. Au total, 2.896 employés travaillant en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Irlande et aux États-Unis ont été suivis. Les auteurs ont comparé le bien-être des salariés à celui d'environ 290 travailleurs de 12 autres sociétés n'ayant pas testé la semaine de travail raccourcie.

Les résultats, parus dans la revue Nature Human Behaviour, ont montré que les personnes bénéficiant d'une semaine de quatre jours travaillaient en moyenne cinq heures de moins par semaine. Les employés ayant bénéficié d'une réduction de huit heures ou plus de leur semaine de travail ont signalé une diminution plus importante du risque de burn-out et une amélioration de leur satisfaction au travail et de leur santé mentale, par rapport aux salariés des entreprises ayant conservé une semaine de travail de cinq jours.

Une réduction des heures de travail améliore le bien-être et la productivité

"Il existe une relation dose-réponse claire pour les heures individuelles : une réduction plus importante du nombre d'heures travaillées prédit une amélioration plus importante du bien-être subjectif", ont précisé les scientifiques. Selon eux, trois facteurs clés interviennent dans cette association : l'amélioration de la capacité de travail déclarée par les employés, la réduction des troubles du sommeil et la diminution de la fatigue.

Globalement, les données suggèrent qu'"une réduction des heures de travail à l'échelle de l'organisation peut inciter les travailleurs à ajuster et optimiser collectivement leurs flux de travail, ce qui améliore leur capacité de travail et leur bien-être." Bien que ces résultats soient encourageants, des travaux supplémentaires, incluant un plus grand nombre d'entreprises, sont nécessaires pour vérifier que la semaine de quatre jours pourrait être bénéfique à la fois pour les employés et pour leur entreprise.