Le cerveau de tous les optimistes fonctionne de la même manière

L'ESSENTIEL Lorsque les personnes optimistes réfléchissent à l'avenir, leur cerveau fonctionne de manière similaire.

Ils avaient des schémas d'activité neuronale très proches, selon les résultats de l'IRM fonctionnelle.

En revanche, les cerveaux des pessimistes présentaient peu de similitudes de fonctionnement quand ils imaginaient l'avenir.

Est-ce que les optimistes qui voient l’avenir de façon positive, y pensent de la même manière ? C’est la question que s’est posée le psychologue Kuniaki Yanagisawa de l’université de Kobe (Japon). Et qu’en est-il des pessimistes ? Les tests qu’il a menés sur 87 participants lui ont permis d’apporter des réponses à ses interrogations.

Le cerveau des optimistes “fonctionne” de la même façon. En revanche, ce n’est pas le cas pour celui des personnes négatives.

Optimisme : des schémas d'activité neuronale similaires

Pour bien comprendre les processus de pensées des optimistes, les chercheurs ont demandé aux volontaires venus d’horizons très différents d'imaginer des événements futurs. Leur activité cérébrale a été enregistrée par le biais d'une IRM fonctionnelle. Les scientifiques pouvaient ainsi observer comment leurs réflexions sur l'avenir se matérialisent dans leur cerveau, quels étaient les schémas d'activité neuronale activés.

L’équipe a alors fait un constat : lorsque les personnes positives pensent au futur, leurs schémas d'activité neuronale sont très similaires. Ce qui n'était pas du tout le cas parmi le groupe des pessimistes. Il y avait une grande diversité dans les circuits neuronaux utilisés.

Inspirés par la première phrase d'Anna Karénine de Tolstoï, les auteurs résument dans leur communiqué : "Les individus optimistes se ressemblent tous, mais chaque individu moins optimiste imagine l'avenir à sa manière". Kuniaki Yanagisawa précise de son côté : "Le plus marquant dans cette étude, c'est que la notion abstraite de “penser de la même façon” a été littéralement rendue visible sous la forme de schémas d'activité cérébrale."

Être sur la même longueur d'onde est une réalité… pour les optimistes

Les travaux qui ont été présentés dans la revue PNAS, ont mis en lumière une autre différence : les schémas neuronaux utilisés lors d'une réflexion sur des événements positifs ou négatifs diffèrent davantage chez les optimistes. "Cela signifie que les personnes plus optimistes perçoivent une distinction claire entre un avenir positif et un avenir négatif dans leur cerveau. Autrement dit, l'optimisme n'implique pas une réinterprétation positive des événements négatifs. Au contraire, les personnes optimistes traitent généralement les scénarios négatifs de manière plus abstraite et psychologiquement distante, atténuant ainsi leur impact émotionnel", explique l’auteur principal.

"Le sentiment quotidien d'être sur la même longueur d'onde n'est pas une simple métaphore. Le cerveau des optimistes peut, d'une manière très physique, partager une conception commune de l'avenir", ajoute le scientifique pour conclure.