Un test génétique peut prédire les risques d’obésité dès la petite enfance

L'ESSENTIEL Un nouveau test génétique permet d'identifier les personnes à risque d'obésité sévère.

Il peut être réalisé chez les enfants de moins de 5 ans, soit avant que leur risque génétique n'influence leur poids.

Le test est deux fois plus efficace pour prédire l'obésité que ceux actuellement disponibles.

Selon les estimations des professionnels de santé, plus de la moitié de la population sera en surpoids ou obèse d'ici à 2035. Si l’alimentation, l’hygiène de vie et la sédentarité jouent des rôles prépondérants dans ces troubles, il ne faut pas oublier qu’il peut aussi y avoir une part génétique.

En s’appuyant sur ces connaissances, les chercheurs de l'université de Copenhague ont mis au point un test génétique qui prédit les risques d’obésité à l’âge adulte dès la petite enfance. Il a été présenté dans la revue Nature Medicine, le 21 juillet 2025.

Obésité : un test génétique efficace dès la petite enfance

Depuis des années, de nombreuses études génétiques sur l’obésité ont été menées. Elles ont permis d’identifier des milliers de mutations qui ont la capacité d'augmenter le risque d'obésité, notamment celles qui agissent sur le cerveau et influencent l’appétit. En utilisant ces connaissances ainsi que les données génétiques de plus de 5 millions de personnes, l’équipe danoise a mis au point un test capable de prédire le risque de développer une obésité. Ce dernier a ensuite été testé sur plus de 500.000 participants.

Résultat : il était deux fois plus efficace que le meilleur test précédent pour prédire le risque de développer une obésité.



"Ce qui rend ce test si puissant, c'est sa capacité à prédire, avant l'âge de cinq ans, si un enfant est susceptible de développer une obésité à l'âge adulte, bien avant que d'autres facteurs de risque ne commencent à influencer son poids plus tard dans l'enfance. Intervenir à ce stade peut avoir un impact considérable", explique dans un communiqué le Pr Roelof Smit de l'Université de Copenhague et auteur principal.

Si les résultats sont prometteurs, les chercheurs ont remarqué tout de même une limite à leur outil. Pour le moment, il prédit bien mieux l'obésité chez les personnes d'ascendance européenne que chez celles d'ascendance africaine.

Prévention : les patients ayant un risque génétique d'obésité plus réceptifs

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont également examiné la relation entre le risque génétique d'obésité et l'impact des mesures favorisant la perte de poids liée au mode de vie, comme le régime alimentaire et l'exercice physique. Ils ont découvert que les personnes présentant un risque génétique d'obésité plus élevé étaient plus réceptives aux interventions. Toutefois, ces patients reprenaient également leurs kilos plus rapidement que les autres une fois la prise en charge terminée.