Dengue : un deuxième cas autochtone signalé dans la Loire

L'ESSENTIEL Un deuxième cas autochtone de dengue a été enregistré à Saint-Chamond dans la Loire.

À ce stade, aucun lien n'est établi avec le 1er cas autochtone identifié dans la commune.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre le 1er mai et le 15 juillet 2025, 92 cas de dengue importés ont été enregistrés, dont 8 dans la Loire.

Le 1er juillet, un adulte, habitant à Saint-Chamond (Loire), a présenté des symptômes évocateurs de la dengue. Pour rappel, cette pathologie, transmise par la piqûre d'un moustique du genre Aedes, se manifeste par un état grippal (fièvre, maux de tête, courbatures, nausées, adénopathie) 3 à 14 jours suivant la piqûre. Trois jours plus tard, son cas a été rapporté à l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dernier est dit autochtone, car la personne infectée a contracté la maladie sur le territoire national et n'a pas voyagé en zone contaminée dans les 15 jours précédant l'apparition des symptômes. Par la suite, une enquête a été menée et des mesures de prévention ont été mises en œuvre pour limiter les risques de transmission.

"Il n’est pas possible d'établir un lien avec le 1er cas autochtone identifié" à Saint-Chamond

Ce 21 juillet, l’ARS a alerté sur un deuxième cas autochtone à Saint-Chamond. Le signalement a été reçu le 15 juillet dernier. "À ce stade, il n'est pas possible d'établir un lien avec le 1er cas autochtone identifié" dans la commune. "Les investigations sont toujours en cours." Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre le 1er mai (début de la surveillance renforcée) et le 15 juillet 2025, 92 cas de dengue importés ont été enregistrés, dont 8 dans la Loire.

Afin d'éviter que des moustiques tigres présents dans le voisinage transmettent la maladie à d'autres personnes, les autorités sanitaires ont mis en place des actions, telles qu’une enquête entomologique et épidémiologique ainsi qu’une opération de démoustication dans la nuit du 21 au 22 juillet. "Les habitants des secteurs concernés ont été informés par un flyer déposé dans leur boîte aux lettres. Une centaine de maisons sont concernées. (…) L'objectif est de s'assurer que les personnes vivant dans le secteur n'ont pas été contaminées par une piqûre de moustique tigre, de les sensibiliser sur les symptômes de la dengue et de leur indiquer la conduite à suivre en cas de symptômes."

Dengue : comment éviter de tomber malade ?

Les adultes revenant de voyage en zone tropicale doivent être particulièrement vigilants. Dans le détail, ils doivent éviter de se faire piquer par des moustiques tigres à leur retour et consulter immédiatement un médecin en cas d'apparition de symptômes. Ceux vivant dans un secteur où les moustiques tigres sont présents doivent également rester attentifs et consulter un praticien en cas de doute. "Pour rappel, la dengue est une maladie à déclaration obligatoire : les professionnels de santé doivent signaler à l'ARS tout diagnostic de dengue."