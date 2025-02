Dengue : une prime pour la capture de moustiques aux Philippines

L'ESSENTIEL Face à l’augmentation des cas de dengue aux Philippines, les autorités d’Addition Hills (Manille) ont lancé une initiative inédite : offrir une prime d’un peso pour cinq moustiques ou larves capturés.

Bien que motivée par l’urgence sanitaire, cette mesure suscite des critiques. Certains craignent qu’elle incite à l’élevage de moustiques pour en tirer profit, tandis que d’autres jugent la récompense insuffisante.

Malgré cette controverse, l’initiative, dont l'efficacité reste à prouver, s'ajoute à des actions existantes comme le nettoyage des rues et l’élimination des eaux stagnantes, principaux foyers de reproduction des moustiques.

Elles les veulent "morts ou vifs". Face à une augmentation alarmante des cas de dengue, les autorités philippines ont mis en place une méthode inédite : récompenser financièrement les habitants qui capturent des moustiques, vecteurs clés de l’infection virale et "pires tueurs du pays", selon le quotidien Philippine Daily Inquirer. Dans le quartier d’Addition Hills, à Manille, une prime d’un peso philippin (0,017 euro) est ainsi offerte pour cinq moustiques ou larves de moustique attrapés, d’après les informations confirmées par l’AFP. Une initiative aussi originale que controversée.

Une méthode motivée par l’urgence sanitaire

Avec 28.234 cas de dengue recensés au 1er février 2025, soit une hausse "inhabituelle" de 40 % par rapport à l’année précédente, les Philippines sont en alerte. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a même classé l’archipel comme le pays le plus touché du Pacifique occidental en 2023, enregistrant 167.355 cas et 575 décès. L’opération "May Piso sa Mosquito", lancée à Addition Hills pendant au moins un mois, répond donc à une situation critique aggravée par les pluies saisonnières.

Les autorités locales ont décidé d’agir après le décès de deux étudiants qui avaient contracté la dengue. "On peut en dire ce qu’on veut, [ce type de mesures] montre à quel point les autorités locales cherchent désespérément une solution. Et elles sont au moins efficaces sur un point : elles remettent le problème de la dengue sous les projecteurs", relève The Philippine Star, un autre quotidien national. Pour le chef du village d’Addition Hills, Carlito Cernal, ce dispositif pourrait avoir "un impact énorme" sur le ralentissement de la maladie.

Des initiatives pour freiner l’épidémie de dengue

Malgré ses bonnes intentions, la méthode soulève des interrogations. Le Philippine Daily Inquirer met en garde contre les abus possibles : "Au lieu de partir à la chasse aux moustiques et à la chasse aux larves en détruisant leurs lieux de vie, des personnes sans scrupule pourraient en élever pour en tirer d’importantes sommes d’argent." De plus, la prime proposée est jugée dérisoire par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux, certains y voyant un simple effet d’annonce. Pour l’heure, seuls 21 habitants ont participé à la traque, capturant un total d’environ 700 moustiques et larves. Pour celles et ceux qui s’interrogeraient sur le sort des insectes rapportés vivants : ils sont éliminés grâce à des lumières ultraviolettes.

A noter que cette initiative s’ajoute à d’autres mesures préexistantes pour combattre l’épidémie de dengue, comme le nettoyage des rues et l’élimination des eaux stagnantes, principaux foyers de reproduction des moustiques. Si le ministère philippin de la Santé reste prudent quant à l’impact réel de cette stratégie, il a néanmoins salué la créativité des autorités locales pour trouver des solutions.