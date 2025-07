Comment stimuler sa dopamine pour se sentir mieux ?

L'ESSENTIEL La dopamine est un neurotransmetteur clé de notre motivation, agissant surtout par anticipation du plaisir plutôt que sur le plaisir lui-même.

Un déséquilibre de ce système peut affecter la santé mentale, de la dépression aux addictions.

Pour stimuler naturellement la dopamine, il est conseillé d’adopter des habitudes saines, variées et gratifiantes au quotidien.

Longtemps considérée comme la "molécule du plaisir", la dopamine est aujourd'hui au cœur de nombreuses recherches liées à la motivation, au bonheur et à la santé mentale. Mais savons-nous vraiment comment elle fonctionne ? Et surtout, peut-on agir sur elle pour améliorer notre bien-être au quotidien ? Une nouvelle étude, publiée dans la revue Psychological Science, lève un peu plus le voile sur les secrets de la motivation.

La dopamine comme moteur de la motivation

La dopamine est un neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans le système de récompense du cerveau, ce mécanisme qui nous pousse à agir pour obtenir une satisfaction. Contrairement à une idée reçue, la dopamine n'est pas tant liée au plaisir ressenti qu'à l'anticipation de ce plaisir. Autrement dit, elle alimente notre motivation à entreprendre une action en vue d'une récompense.

La recherche montre que les niveaux de dopamine augmentent lorsque nous anticipons une expérience positive, comme manger un bon repas ou réussir un objectif personnel. Ce pic de dopamine booste notre engagement et favorise l'apprentissage de comportements positifs. Mais lorsque le système dopaminergique est déréglé, les conséquences sont lourdes : une production insuffisante est liée à des troubles comme la dépression ou la maladie de Parkinson, tandis qu'une activité excessive est associée à certaines addictions ou à la schizophrénie.

"La dopamine agit comme un régulateur de notre niveau d'énergie psychique, résume le Dr Claire Doyen, neurologue, dans un communiqué. Lorsqu'elle est déséquilibrée, notre capacité à nous sentir motivés, concentrés ou à ressentir du plaisir s'en trouve altérée."

Stimuler naturellement sa dopamine

Bonne nouvelle, il est possible d'agir positivement sur sa dopamine. L'activité physique, notamment d’endurance, augmente naturellement les niveaux de ce neurotransmetteur. De même, des activités gratifiantes comme la musique, la méditation, la socialisation ou encore la réalisation d'objectifs personnels peuvent entraîner une libération de dopamine.

La régularité et la nouveauté jouent également un rôle important : varier les expériences, sortir de sa routine et s'offrir des défis réalistes stimule le circuit de la récompense... sans en abuser. Car une surstimulation, comme celle induite par la consommation excessive de réseaux sociaux ou de substances psychoactives, peut conduire à un effet inverse, voire à une accoutumance.

Selon les chercheurs, plutôt que de chercher constamment le plaisir immédiat, il est plus bénéfique de nourrir sa motivation en se fixant des objectifs gratifiants, en entretenant des habitudes saines et en cultivant la curiosité.