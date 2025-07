Ce que les smartphones font à la santé mentale des enfants

L'ESSENTIEL Posséder un smartphone avant 13 ans est associé à une santé mentale plus fragile à l’âge adulte, selon une étude internationale.

Les effets incluent pensées suicidaires, agressivité et troubles du sommeil, souvent liés à un usage précoce des réseaux sociaux.

Les chercheurs appellent à restreindre l’accès aux smartphones chez les enfants, comme on le fait pour l’alcool ou le tabac.

Le fait de posséder un smartphone avant l'âge de 13 ans pourrait bien accentuer le risque de troubles de santé mentale plus tard dans la vie. C'est le constat préoccupant d’une vaste étude internationale, menée sur plus de 100.000 jeunes adultes et publiée dans le Journal of Human Development and Capabilities.

Les réseaux sociaux en première ligne

Les conclusions sont sans appel : les jeunes de 18 à 24 ans ayant reçu leur premier smartphone à l’âge de 12 ans ou avant présentent davantage de pensées suicidaires, d'agressivité, de déconnexion de la réalité, de difficultés à gérer leurs émotions, ainsi qu’une faible estime de soi. Pour arriver à ces résultats, les chercheurs se sont appuyés sur le Global Mind Project, la plus vaste base de données mondiale sur le bien-être mental, chapeautée par l’organisme de recherche Sapien Labs.

"Nos données montrent qu'une exposition précoce aux smartphones, souvent accompagnée d'un accès précoce aux réseaux sociaux, entraîne un profond changement de santé mentale", alerte la neuroscientifique Dr Tara Thiagarajan, principale autrice de l'étude, dans un communiqué. Les chiffres sont éloquents : les jeunes ayant eu un smartphone à 13 ans obtiennent un score moyen de santé mentale (Mental Health Quotient) de 30, contre seulement 1 pour ceux en ayant reçu un à 5 ans. L’exposition précoce aux réseaux sociaux explique à lui seul 40 % de cette dégradation.

Règlementer le smartphone comme l'alcool ou au tabac ?

Les conséquences identifiées ne sont pas les symptômes classiques de la dépression ou de l'anxiété. Il s'agit de signes plus insidieux : hallucinations, troubles du sommeil, difficultés relationnelles, cyberharcèlement... "Ces symptômes peuvent avoir des conséquences sociétales dramatiques, prévient Dr Thiagarajan. Ce n'est pas la seule crise que vivent les jeunes adultes aujourd'hui, mais c'en est une composante majeure."

Face à ces problèmes de santé publique, les auteurs recommandent une approche préventive : interdire les smartphones avant 13 ans, imposer une éducation au numérique, responsabiliser les plateformes et mettre en place une réglementation progressive d'accès. Plusieurs pays, comme la France ou les Pays-Bas, ont déjà restreint l'usage des téléphones à l'école. Et New York vient d'annoncer l'interdiction des smartphones dans ses établissements scolaires.