Ecrans : des messages de prévention dans le nouveau carnet de santé des enfants

L'ESSENTIEL Un temps d'écran excessif chez les enfants pré-scolaire est liée à un mauvais sommeil.

Il est aussi lié à une hausse des problèmes de comportement chez l'enfant, notamment en raison du sommeil de mauvaise qualité.

Les chercheurs ajoutent que le contrôle de l'utilisation des écrans chez les enfants d'âge préscolaire peut aider à atténuer les problèmes de comportement et les troubles du sommeil.

Tablettes, consoles de jeu, smartphones… de nombreux écrans ont été découverts avec joie au pied du sapin. Toutefois, prudence avec les petits. Les chercheurs de l'Université Carleton (Canada) et Shanghai Normal University ont fait une découverte inquiétante : "Nos résultats indiquent qu'un temps d'écran excessif peut laisser le cerveau des enfants d'âge préscolaire dans un état d'excitation. Ce qui entraîne une mauvaise qualité et une mauvaise durée du sommeil", explique le professeur Yan Li, responsable de l’étude. Et ce n’est pas sans conséquence.

Écran et enfants : un effet domino sur le sommeil et le comportement

Pour évaluer l’effet du temps d’écran sur les enfants, les chercheurs ont interrogé les mamans de 571 enfants âgés de 3 à 6 ans. Elles devaient indiquer le temps que leur progéniture avait passé devant des écrans (téléviseur, smartphones, ordinateurs, tablette…) chaque jour au cours de la semaine précédente. Les mères ont également répondu à un questionnaire comportemental : difficultés d'attention, hyperactivité, mal-être ou encore les problèmes de pairs comme la solitude ou la préférence de jouer seul. Elles devaient aussi répondre à des questions sur la qualité et la durée du sommeil de l’enfant.

Résultat : un temps d'écran excessif chez les enfants préscolaires est "significativement" corrélé à une diminution de la qualité du sommeil. "Ce mauvais sommeil peut être dû à des heures de coucher différées causées par l'observation de l'écran et la perturbation des habitudes de sommeil due à la surstimulation et à l'exposition à la lumière bleue. L'utilisation de l'écran pourrait aussi déplacer le temps qui aurait pu être passé à dormir et à augmenter les niveaux d'excitation physiologique et psychologique, ce qui entraîne des difficultés à s'endormir", explique l'auteur principal Shujin Zhou dans un communiqué.

Par ailleurs, le temps passé sur les écrans et la mauvaise qualité de sommeil qui en découle étaient aussi liés à une augmentation des problèmes de comportement (hyperactivité, humeur instable, inattention…).

“Nos résultats suggèrent la présence d'une boucle de rétroaction positive, dans laquelle l'augmentation du temps passé devant un écran et des troubles du sommeil s'exacerbent mutuellement par le biais d'un renforcement cyclique, augmentant le risque de problèmes d'attention hyperactifs, d'anxiété et de dépression”, ajoute le co-auteur Dr Bowen Xiao.

Éviter les écrans pour réduire les troubles de comportement

Pour les auteurs de l'article paru dans la revue Early Child Development and Care, leurs travaux montrent qu’il faut faire preuve de prudence et de contrôle face à la présence grandissante des écrans dans le quotidien des tout-petits.

"Les implications de notre étude sont doubles : premièrement, le contrôle de l'utilisation de l'écran chez les enfants d'âge préscolaire peut aider à atténuer les problèmes de comportement et la mauvaise qualité du sommeil, et deuxièmement, les interventions et les traitements du sommeil peuvent être efficaces pour atténuer les effets néfastes du temps passé devant un écran sur les problèmes de comportement", conclut le Dr Zhou.

Des messages de prévention dans le carnet de santé 2025 des enfants

Par le passé, plusieurs experts ont déjà mis en garde contre l’usage excessif des écrans chez les enfants. En France, le Haut Conseil de la santé publique estime qu’avant "l'âge de 3 ans, les écrans sont à proscrire si les conditions d'une interaction parentale ne sont pas réunies". Et les évolutions du carnet de santé de l'enfant à partir du 1er janvier prochain intégreront des messages de prévention sur l'utilisation des écrans, messages visant les enfants dès 3 ans et jusqu'à l'adolescence.

Pour l’OMS, il ne faut pas d’écran avant deux ans. À partir de cet âge et jusqu’à 5 ans, une heure devant l'écran doit être un maximum, et “moins, c'est mieux”.