Plus 4 personnes sur 10 ne se lavent pas les mains après avoir été aux WC à l’hôpital

L'ESSENTIEL Sur les 2.636 chasses d'eau enregistrées durant l’étude, 1.153 n'ont pas été suivies d'un lavage des mains.

Ce sont donc très exactement 43,7 % des utilisateurs qui ne se lavaient pas les mains après être allés aux toilettes.

Un bon lavage des mains - à l’eau et au savon ou en utilisant un gel hydroalcoolique - doit durer 30 secondes.

C’est une consigne qu’on nous répète depuis tout petit : il faut se laver les mains après être allé aux toilettes. Pourtant, ce geste ne semble pas être un réflexe pour tous. Selon une nouvelle étude menée à l'hôpital de Bispebjerg au Danemark, près de 45 % des gens ne le font pas… Un résultat inquiétant au sein d’un établissement de santé.

Hôpital : certaines semaines, 61,8 % des gens ne se lavaient pas les mains

Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont installé des capteurs sur les canalisations de deux toilettes ainsi que sur les lavabos. Sans qu’ils ne le sachent, les habitudes des utilisateurs ont donc été enregistrées pendant dix-neuf semaines.

Résultat : sur les 2.636 chasses d'eau enregistrées, 1.153 n'ont pas été suivies d'un lavage des mains. Ce sont donc très exactement 43,7 % des utilisateurs qui ne se lavaient pas les mains après avoir fait leur commission. Et ce pourcentage était encore le plus important durant certaines semaines, allant jusqu’à 61,8 %.

"On pourrait penser que le lavage des mains est devenu une seconde nature, surtout dans les hôpitaux et après la Covid-19, mais nos données dressent un autre tableau, indique le Dr Pablo Pereira Doel, l’un des auteurs, dans un communiqué. En milieu médical, ne pas se laver les mains peut avoir une incidence directe sur la sécurité des patients. Nous avons besoin de rappels et de campagnes pour remettre les gens sur la bonne voie.".

Ces mauvaises habitudes étaient plus répandues à certains moments de la journée : le matin tôt, aux heures de repas et en fin d’après-midi. "Ces résultats sont inquiétants, mais pas surprenants, explique le Pr Carrie Newlands, autre auteur de l'étude. Dans les hôpitaux, de tels manquements peuvent avoir de graves conséquences, tant pour les patients que pour le système de santé dans son ensemble. Il est temps d'aller au-delà des affiches et des distributeurs de gel hydroalcoolique et d'adopter des stratégies plus efficaces."

Se laver les mains 30 secondes en frottant partout

À l’hôpital comme dans la vie de tous les jours, il faut régulièrement se laver les mains. Il est conseillé de le faire avant d’entreprendre certaines activités, comme la cuisine, le repas, le contact avec un bébé ou une personne fragile, le traitement d’une plaie ou d’une blessure.

Et bien sûr, pour réduire les risques de répandre des bactéries ou des virus, il est aussi recommandé de toujours se laver les mains après être allé aux toilettes, s’être mouché, avoir toussé ou éternué, avoir été en contact avec une personne malade, avoir caressé un animal, avoir pris les transports en commun, et plus globalement à chaque fois que vous revenez de l’extérieur.

Un bon lavage des mains - à l’eau et au savon ou en utilisant un gel hydroalcoolique - doit durer 30 secondes. Selon Santé.fr, il faut frotter toute la surface des mains, c’est-à-dire l’extérieur, la paume, les ongles, le bout des doigts, les jointures et les poignets.