Guêpes, frelons, abeilles : quelles piqûres provoquent les cas les plus graves ?

L'ESSENTIEL Une abeille ne peut piquer qu’une fois, car elle laisse son dard dans la peau de sa victime, alors que les guêpes et les frelons le conservent et peuvent piquer plusieurs fois.

25 % des piqûres sont dues aux frelons mais ils sont responsables de 38 % des cas graves.

En cas réaction allergique, il faut appeler les secours et utiliser, si possible, un stylo d'adrénaline auto-injectable.

37 % des piqûres sont faites par des guêpes, 25 % par des frelons et 19 % par des abeilles, selon un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) publié le 17 juillet 2025. Mais celles à l’origine des cas les plus graves sont dues aux frelons.

Les frelons, responsables de 38 % des cas graves

Le plus grand nombre de piqûres de ces insectes volants inquiétants est enregistré en juillet et en août. Sur l'ensemble des incidents connus, seuls 1,5 % sont graves. “Les envenimations graves sont dues aux réactions allergiques et souvent au venin de frelon”, souligne l’ANSES. En effet, ces nuisibles - bien que la cause de 25 % des piqûres - sont responsables de 38 % des cas graves. Ce risque est présent dès la première piqûre.

L’allergie peut se manifester par plusieurs de ces symptômes : gonflement de la langue, de la gorge, des lèvres ou des yeux, fièvre ou frissons, étourdissements, malaise ou perte de connaissance, difficulté pour respirer ou avaler, nausées, vomissements, diarrhée, urticaire généralisée avec des démangeaisons ou encore si la peau devient bleue ou que la personne est très pâle. La forme la plus grave de l’allergie, le choc anaphylactique, est une urgence médicale.

En cas d’allergie, il faut immédiatement appeler les secours. Si la personne touchée a déjà eu ce type de réaction, elle a sûrement une trousse d'urgence avec un stylo d'adrénaline auto-injectable. Utilisez-le rapidement. Pour cela, il faut enlever le bouchon, positionnez la seringue sur le bord extérieur de la cuisse, piquez dans le muscle de la cuisse et maintenez une pression sur le bouton déclencheur pendant dix secondes.

“En absence d’amélioration, ou en cas d’aggravation des symptômes dans les minutes suivant l’injection, une seconde injection avec un autre stylo peut être faite 5 à 15 minutes environ après la première, précise l’Assurance Maladie. Il est donc conseillé d’avoir toujours un second stylo injecteur dans la trousse d’urgence”.

Même si les symptômes s’améliorent, une surveillance médicale est indispensable. Il sera assuré par les secours à leur arrivée.

Piqûres de frelons : deux autres situations d'urgence

Une abeille ne peut piquer qu’une fois, car elle laisse son dard dans la peau de sa victime. En revanche, comme la guêpe, le frelon le conserve et peut ainsi piquer plusieurs fois. Celui-ci est aussi plus long et peut “traverser des matériaux épais comme des bottes en caoutchouc ou des gants en cuir”, souligne l’ANSES.

D’après l’Assurance Maladie, en plus de la réaction allergie, il y a deux autres situations d'urgence liées à des piqûres d’abeille, de guêpes, de frelon ou de bourdon. La première est quand la piqûre se situe dans la bouche ou dans la gorge et que la personne éprouve des difficultés à respirer. Dans ce cas, il faut donner un glaçon à sucer à la victime, pour faire diminuer l'œdème et appeler les secours.

La deuxième situation d’urgence est quand une personne est piquée à plusieurs reprises. Au-delà de 20 chez l’adulte et de 4 ou 5 chez l’enfant, il faut immédiatement composer le 15 ou le 112.