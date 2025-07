Après avoir ingéré un insecticide dangereux et interdit, un bébé est hospitalisé

L'ESSENTIEL À Sarcelles, un bébé, âgé d’un an, a été intoxiqué par un insecticide, appelé Sniper.

Ce produit contient du dichlorvos, une substance classée comme mortelle par inhalation et toxique par contact avec la peau ou par ingestion.

Malgré son interdiction depuis 2023, il "continue à être vendu de manière illégale."

Punaises de lits, cafards… Pour se débarrasser de ces nuisibles, certains ont recours aux insecticides. Mais attention, ils peuvent représenter un danger pour la santé. Et pour cause, à Sarcelles, un bébé a été empoisonné par un insecticide appelé Sniper. D’après La Gazette du Val-d’Oise, l’incident, qui a nécessité l’intervention des pompiers, a eu lieu le 16 juillet dernier. "Il était 15h35 lorsque cinq occupants d’un appartement de l’allée du 19-Mars-1962 ont utilisé ce produit. Deux personnes ont dû être décontaminées par une unité en risques chimiques du Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) du Val-d’Oise." Quant à l’enfant, âgé d’un an, il a été transporté en urgence au centre hospitalier de Gonesse après avoir été examiné. En parallèle, les pompiers de la cellule de risque chimique ont procédé à la décontamination du logement.

Intoxications liées à un insecticide : plusieurs cas signalés en France

Si le bébé a été pris en charge et que "ses jours ne sont pas en danger", selon Le Parisien, ce n’est pas la première fois qu’un cas d’intoxication liée à cet insecticide est signalé. D’après le média, une jeune femme de 24 ans, habitant à Garges-lès-Gonesse, a été admis à l’hôpital après avoir utilisé ce produit à son domicile début juin. "Un équipage des pompiers avait pris en charge la victime avant de ressentir eux-mêmes des irritations dans la gorge et devoir évacuer les lieux. La cellule spécialisée dans les risques chimiques du Sdis 95 avait été alors mobilisée pour intervenir." D’autres cas similaires ont aussi été rapportés l’année dernière.

Le dichlorvos, une substance classée comme mortelle

Ce type d’incident n’est pas censé se produire, car cet insecticide, Sniper, est interdit à la vente en France depuis 2013. La raison est simple : il contient du dichlorvos, une substance classée comme mortelle par inhalation et toxique par contact avec la peau ou par ingestion. "Elle est notamment susceptible de provoquer des symptômes respiratoires, oculaires et des troubles neurologiques", pouvant conduire à la perte de connaissance et entraîner une allergie cutanée, selon le ministère de l’Économie. Pourtant, ce produit "continue à être vendu de manière illégale dans des magasins spécialisés, sur des étals de marchés, sur des plateformes de commerce électronique ou par des particuliers sur les réseaux sociaux."

Cafards, punaises de lit… Une lutte mécanique et thermique en première intention en cas d’infestation

Pour éviter toute intoxication, les autorités sanitaires rappellent les bons gestes en cas d’infestation par les punaises de lit ou de cafards à domicile. Dans un premier temps, ils recommandent d’avoir recours à des solutions mécaniques et thermiques (aspiration, lavage, chaud, froid). "En cas de persistance de l’infestation, il est recommandé de contacter un professionnel spécialiste de la lutte antiparasitaire, formé possédant un certificat Certibiocide contrôlé par le ministère de la Transition écologique", indique l’Anses.