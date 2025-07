Peste pulmonaire : un premier cas mortel depuis près de 20 ans en Arizona

L'ESSENTIEL Dans le nord de l’Arizona, un homme a succombé à des suites de peste pulmonaire.

Il avait été pris en charge de manière "appropriée" à l’hôpital et "des tentatives de réanimation vitale" avaient été réalisées.

La peste pulmonaire, dont la durée d’incubation est courte, peut être guérie si elle est détectée et traitée dans les 24 heures suivant l’apparition des symptômes.

Cela n’est pas arrivé depuis 2007. Dans le nord de l’Arizona, plus précisément dans le comté de Coconino, une personne est morte après avoir été touchée par la peste pulmonaire. "Aucun détail supplémentaire, notamment l'identité de la victime, n'a été divulgué", ont indiqué les autorités sanitaires, dont les propos ont été relayés l’agence Associated Press. D’après NBC News, l’homme a été initialement "pris en charge" de manière "appropriée" à l’hôpital. "Des tentatives de réanimation vitale" ont été réalisées, mais "le patient ne s'était pas rétabli". Des tests de diagnostic ont permis de détecter la bactérie Yersinia pestis, responsable de la peste, et de poser un diagnostic.

Peste : "sept cas humains sont signalés chaque année aux États-Unis"

"En moyenne, sept cas humains de peste sont signalés chaque année aux États-Unis. La peste est présente dans l'ouest des États-Unis, la plupart des cas se situant dans le nord du Nouveau-Mexique et de l'Arizona", selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Pour rappel, la peste, qui a été à l’origine de trois grandes épidémies, est transmise par les piqûres de puces, qui infectent les animaux comme les rats. "Ces puces sont notamment véhiculées par des rongeurs, par exemple le rat. Une transmission interhumaine du bacille de la peste peut également avoir lieu par l’intermédiaire des gouttelettes de salives émises par une personne malade lors de la toux", précise l’Institut Pasteur.

En l’absence de traitement, la peste pulmonaire peut entraîner rapidement la mort

Il existe deux formes cliniques principales : la peste bubonique et la peste pulmonaire. La première est la plus courante et se caractérise par une tuméfaction douloureuse des ganglions lymphatiques, les "bubons". Dans le cas du patient américain décédé, il s’agissait de la deuxième forme. D’après Santé publique France, la peste pulmonaire est plus virulente. La durée d’incubation est courte et peut n’être que de 24 heures. Celle-ci se manifeste par une forte fièvre et une pneumonie rapidement évolutive avec des douleurs thoraciques, la toux, des crachats hémoptoiques.

"La peste peut être très grave chez l’être humain, avec un taux de létalité de 30 % à 60 % pour la forme bubonique et elle est presque toujours mortelle dans sa forme pulmonaire en l’absence de traitement", peut-on lire sur le site de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Cependant, les taux de guérison sont élevés si la maladie est détectée et traitée à temps, c’est-à-dire dans les 24 heures suivant l’apparition des symptômes. Selon l’Institut Pasteur, la prise en charge de la peste repose sur le recours à des antibiotiques, notamment les fluoroquinolones, les tétracyclines et la streptomycine.